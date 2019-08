Tausende Schweine verenden in Westsibirien nach Stromausfall



Nach einem Stromausfall im Westen Sibiriens sind etwa 5000 Schweine in einem Stall verendet. In einer Farm in der Nähe der Stadt Kemerowo sei das Lüftungssystem ausgefallen.

Ursache für den Stromausfall war demnach ein Brand in einem Umspannwerk etwa 3000 Kilometer östlich von Moskau, meldete die Agentur Interfax am Freitag unter Berufung auf die russischen Behörden. Bei dem Feuer wurde den Angaben nach der Trafo beschädigt. Ausserdem verbrannten 60 Meter Kabel. Als Ursache gaben die Behörden fahrlässigen Umgang mit Elektrogeräten an. Einzelheiten nannten sie aber nicht. (sda/dpa)