Swiss Re-Tochter ReAssure leitet Börsengang in London ein



Swiss Re-Tochter ReAssure leitet Börsengang in London ein

Swiss Re macht bei dem in Aussicht gestellten Börsengang seiner britischen Tochter ReAssure vorwärts. Die Registrierungsdokumente für den IPO an der London Stock Exchange (LSE) würden am Freitag veröffentlicht, hiess es in einer Medienmitteilung am Freitag.

Voraussetzung sei die Zustimmung der britischen Financial Conduct Authority. Die Registrierung sei der erste Schritt für eine mögliche Kotierung im Hauptmarkt der LSE.

Sollte der Börsengang erfolgen, will Swiss Re, wie bekannt, seinen Anteil an dem Unternehmens welches das britische Geschäft mit geschlossenen Lebensversicherungen betreibt, auf unter 50 Prozent von derzeit 75 Prozent senken.

Diesen Schritt hatte Swiss Re bereits im August des vergangenen Jahres in Aussicht gestellt und auch angesichts der unsicheren Situation um den Brexit weiter daran festgehalten. In Vorbereitung auf einen Börsengang sei ReAssure in eine eigenständige Gesellschaft umgewandelt worden.

Als Teil der Reorganisation hätten die beiden Anteilseigner Swiss Re und MS&AD Insurance Group die Kapitalposition von ReAssure um 481 Millionen britische Pfund aufgestockt. Dies sei im Verhältnis der Beteiligungen erfolgt. (sda/awp)