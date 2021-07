ffdsafdfadsfdsfads

Belinda Bencic ist die Schwerarbeiterin in der Schweizer Delegation. Innerhalb von fünf Tagen bestritt sie sieben Partien, vier weitere folgen. Doch keine Klagen: Sie lebt ihren olympischen Traum.



Einen hohen Spielrhythmus sind sich Tennisspieler gewohnt. Sie sind Vielspieler, vor allem, wenn sie erfolgreich sind. Eisbäder, Massagen und eine gute Ernährung als Massnahmen zur Regeneration gehören auf der Tour zum Daily Business. Woche für Woche reisen sie in eine andere Stadt und versuchen ihr Glück von neuem. Mal mehr, mal weniger erfolgreich.



Das Olympia-Turnier in Tokio ist eines von vielen des in diesem Jahr wieder wesentlich reicher befrachteten Kalenders. Für Bencic ist es aber kein gewöhnliches Turnier. Für sie ist die Olympia-Teilnahme ein gelebter Traum, etwas, von dem sie später ihren Enkelkindern erzählen kann. Bereits vor dem Abflug nach Japan hatte sie ein Kribbeln im Bauch. (zap/sda)