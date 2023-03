Das Spiel heute Abend im Basler St. Jakob-Park, ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Conference-League-Saison. Das Hinspiel in der Gruppenphase in Basel konnten die Slowaken mit 2:0 für sich entscheiden. Im Rückspiel in Bratislava erkämpfte sich der FCB ein 3:3-Unentschieden. In etwa einer halben Stunde hat der FCB die Chance auf den ersten Sieg in diesem Wettbewerb gegen Slovan Bratislava.