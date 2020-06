Woody Allen weist Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter zurück



«falsch und infam»

Woody Allen weist Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter zurück

Der US-Starregisseur Woody Allen hat die von seiner Adoptivtochter Dylan Farrow erhobenen Missbrauchsvorwürfen gegen seine Person zurückgewiesen. Sprecherin Leslee Dart erklärte am Sonntag, Allen habe Farrows Artikel gelesen. Er halte ihr "falsch und infam". Der 78-jährige Regisseur werde "sehr bald" antworten. Dart verwies darauf, dass Allen in der Angelegenheit niemals angeklagt worden sei und dass eine Ermittlung von gerichtlich bestimmten unabhängigen Experten seinerzeit kein Fehlverhalten habe ergeben habe.

Die heute 28-jährige Farrow hatte in einem am Sonntag im Internet-Blog der "New York Times" veröffentlichten offenen Brief ihren Adoptivvater beschuldigt, sie im Alter von sieben Jahren sexuell missbraucht zu haben.

