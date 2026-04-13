watson-Reporterin Hanna Hubacher ist für ihre Reportage «Viele stimmen unter starken Schmerzen zu – die Schweiz zieht Geflüchteten die Zähne» nominiert. Bild: Hanna Dedial

watson-Reporterin Hanna Hubacher für Zürcher Journalistenpreis nominiert

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Die watson-Journalistin Hanna Hubacher ist für den Zürcher Journalistenpreis 2026 nominiert. Sie gehört zu den drei Finalistinnen und Finalisten in der Kategorie Newcomer und hat damit Chancen auf eine der wichtigsten Auszeichnungen im Schweizer Journalismus.

Nominiert wurde die 28-Jährige für ihre Recherche «Viele stimmen unter starken Schmerzen zu – die Schweiz zieht Geflüchteten die Zähne», in der sie sich kritisch mit dem Umgang mit Geflüchteten im Schweizer Gesundheitssystem auseinandersetzt.

Hier kannst du die Reportage von Hanna Hubacher lesen:

Die Stiftung Zürcher Journalistenpreis würdigt seit 1980 journalistische Arbeiten. In diesem Jahr beurteilte die siebenköpfige Jury insgesamt 201 eingereichte Beiträge aus verschiedenen Schweizer Medienhäusern.

Der Zürcher Journalistenpreis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche in der Schweiz. Träger der Stiftung sind die Medienhäuser CH Media, NZZ, Ringier und Tamedia.

Die Preisverleihung findet am 12. Mai 2026 im Zürcher «Kaufleuten» statt.