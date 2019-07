Grosse Reisewelle ist trotz Ferienbeginn vorerst ausgeblieben



Die grosse Reisewelle in den Süden ist trotz des Ferienbeginns vorerst noch ausgeblieben. Am Samstagmittag stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von rund vier Kilometern. Nach einem Unfall wuchs der Stau bis 13 Uhr auf zehn Kilometer an.

Wegen des Unfalls kam es um die Mittagszeit auch in Fahrtrichtung Nord zu einem Stau von vier Kilometern, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse bekanntgab. Der Gotthard-Strassentunnel musste für rund eine Stunde in beiden Richtungen vollständig gesperrt werden.

Der Stau Richtung Süden war mit einem Zeitverlust von rund anderthalb Stunden verbunden. Richtung Norden betrug die Wartezeit etwa 45 Minuten. Als Ausweichroute wurde die San-Bernardino-Strecke über die A13 empfohlen.

Stau wegen Verkehrsüberlastung wurde vorübergehend auch auf der A3 zwischen Urdorf-Süd und dem Limmattalerkreuz gemeldet. Auch für die Ausreise aus der Schweiz beim Grenzübergang Chiasso-Brogeda mussten sich Autofahrende etwas gedulden.

An diesem Wochenende beginnt laut dem TCS mit Ausnahme des Kantons Zürichs und einigen Gemeinden des Kantons Aargaus in den meisten Schweizer Kantonen die lange Sommerferienperiode. Hinzu kommt der Ferienbeginn in der südlichen Provinzen der Niederlande. (sda)