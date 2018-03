Schweiz

Aargau

29-jährige Aargauerin tappt ausserorts mit 152 km/h in die Radarfalle



29-jährige Aargauerin tappt ausserorts mit 152 km/h in die Radarfalle

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Ausserortsbereich von Sarmenstorf AG raste eine 29-jährige Lenkerin am Dienstag mit 154 km/h an der Messstelle vorbei, erlaubt waren 80 km/h. Wenig später gelang es der Regionalpolizei, die Frau in einer Freiämter Gemeinde anzuhalten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Angesichts der hohen strafbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen «Raser-Tatbestand». Das Auto wurde umgehend beschlagnahmt.

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie der Lenkerin den Führerausweis vorläufig ab. (whr)

Aktuelle Polizeibilder

Diese 5 Städte haben die meisten Kokain-Quellen im Abwasser Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo