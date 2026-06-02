Ägypten an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die ägyptische Nationalmannschaft bei einem WM-Qualifikationsspiel 2025.
Die ägyptische Nationalmannschaft bei einem WM-Qualifikationsspiel 2025.Bild: www.imago-images.de

02.06.2026, 16:2002.06.2026, 16:20

Ägypten spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die ägyptische Nationalmannschaft auf Belgien, Iran und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ägyptischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Ägypten an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Mohamed El Shenawy; 37 Jahre; Al Ahly
  • El Mahdy Soliman; 39 Jahre; Zamalek
  • Mostafa Shobeir; 26 Jahre; Al Ahly
  • Mohamed Alaa; 27 Jahre; El Gouna

Abwehr

  • Yasser Ibrahim; 33 Jahre; Al Ahly
  • Mohamed Hany; 30 Jahre; Al Ahly
  • Hossam Abdelmaguid; 25 Jahre; Zamalek
  • Ramy Rabia; 33 Jahre; Al-Ain
  • Mohamed Abdelmonem; 27 Jahre; Nice
  • Ahmed Fatouh; 28 Jahre; Zamalek
  • Karim Hafez; 30 Jahre; Pyramids
  • Tarek Alaa; 24 Jahre; ZED

Mittelfeld

  • Emam Ashour; 28 Jahre; Al Ahly
  • Mostafa Ziko; 29 Jahre; Pyramids
  • Hamdy Fathy; 31 Jahre; Al-Wakrah
  • Mohanad Lasheen; 30 Jahre; Pyramids
  • Nabil Emad; 30 Jahre; Al-Najma
  • Marwan Attia; 27 Jahre; Al Ahly
  • Mahmoud Saber; 24 Jahre; ZED

Sturm

  • Trézéguet; 31 Jahre; Al Ahly
  • Hamza Abdelkarim; 18 Jahre; Barcelona
  • Mohamed Salah (C); 33 Jahre; Liverpool
  • Haissem Hassan; 24 Jahre; Oviedo
  • Ibrahim Adel; 25 Jahre; Nordsjælland
  • Omar Marmoush; 27 Jahre; Manchester City
  • Zizo; 30 Jahre; Al Ahly

Spielplan

Dann spielt die ägyptische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Ägypten muss an der WM 2026 gegen Belgien, Iran und Neuseeland ran. Hier die Tabelle:

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
