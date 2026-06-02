Ägypten an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Ägypten spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe G, wo die ägyptische Nationalmannschaft auf Belgien, Iran und Neuseeland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der ägyptischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Ägypten an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Mohamed El Shenawy; 37 Jahre; Al Ahly
- El Mahdy Soliman; 39 Jahre; Zamalek
- Mostafa Shobeir; 26 Jahre; Al Ahly
- Mohamed Alaa; 27 Jahre; El Gouna
Abwehr
- Yasser Ibrahim; 33 Jahre; Al Ahly
- Mohamed Hany; 30 Jahre; Al Ahly
- Hossam Abdelmaguid; 25 Jahre; Zamalek
- Ramy Rabia; 33 Jahre; Al-Ain
- Mohamed Abdelmonem; 27 Jahre; Nice
- Ahmed Fatouh; 28 Jahre; Zamalek
- Karim Hafez; 30 Jahre; Pyramids
- Tarek Alaa; 24 Jahre; ZED
Mittelfeld
- Emam Ashour; 28 Jahre; Al Ahly
- Mostafa Ziko; 29 Jahre; Pyramids
- Hamdy Fathy; 31 Jahre; Al-Wakrah
- Mohanad Lasheen; 30 Jahre; Pyramids
- Nabil Emad; 30 Jahre; Al-Najma
- Marwan Attia; 27 Jahre; Al Ahly
- Mahmoud Saber; 24 Jahre; ZED
Sturm
- Trézéguet; 31 Jahre; Al Ahly
- Hamza Abdelkarim; 18 Jahre; Barcelona
- Mohamed Salah (C); 33 Jahre; Liverpool
- Haissem Hassan; 24 Jahre; Oviedo
- Ibrahim Adel; 25 Jahre; Nordsjælland
- Omar Marmoush; 27 Jahre; Manchester City
- Zizo; 30 Jahre; Al Ahly
Spielplan
Dann spielt die ägyptische Nationalmannschaft an der WM:
