In Mendrisio TI

Arbeiter finden römisches Mosaik in der Kanalisation

Mehr «Archäologie»

Bei Kanalisationsarbeiten in Mendrisio TI sind Teile eines Mosaiks aus der Römerzeit gefunden worden. Die aufgebotenen Archäologen des Kantons haben bei ihren Untersuchungen weitere Funde gemacht. Seit zwei Wochen tragen die Archäologen auf dem Platz vor der Kirche Santa Maria in Borgo Schicht um Schicht ab. Jetzt sind sie auf eine Begräbnisstätte aus dem Mittelalter gestossen, wie der Kanton Tessin am Donnerstag mitteilte. Einige der gefundenen Skelette werden nun genauer untersucht.

Die Arbeiten werden in den kommenden Wochen fortgesetzt. Die Archäologen wollen noch tiefer graben, bis zu einer Schicht aus der Römerzeit. Dort hoffen sie, weitere Teile eines Mosaiks zu finden. Ein Stück des Mosaiks, das zu einer alten Römervilla gehörte, wurde bereits vor einigen Jahren ausgegraben. Jetzt wollen die Forscher das ganze Werk ausgraben, soweit es noch erhalten ist. (sda)