Konzert abgesagt: Kriege ich mein Geld zurück?

Mit anderen Worten sind Bestimmungen in AGB nicht gültig, wenn du vernünftigerweise nicht mit ihnen rechnen musstest. Ob du vernünftigerweise mit einer Verschiebung rechnen musstest, auch wenn du am Ersatzdatum das Konzert gar nicht besuchen kannst? Keine einfache Frage, müsste sie ein Gericht denn je beantworten. In der Zwischenzeit versuchst du vielleicht besser, dein Ticket privat, vorzugsweise über eine offizielle Ticketbörse, weiterzuverkaufen.

Wiederum anders sieht es bei einer Verschiebung des Konzerts aus. Diese ist nicht nur für die Verkäuferin, die Veranstalterin und die Künstler kompliziert. Denn vielleicht hast du an dem Ersatzdatum bereits etwas anderes vor. In den meisten AGB sichert sich die Veranstalterin jedoch ab und schreibt, dass das Ticket bei einer Verschiebung gültig bleibe und ein Rücktritt vom Kaufvertrag nicht möglich sei. Dies jedenfalls dann, wenn du der Veranstalterin keinen Vorwurf machen kannst, etwa wenn sie das Konzert wegen einer Terrordrohung, einer Krankheit eines Bandmitglieds oder eines Streiks verschieben musste.

Sagt die Veranstalterin das Konzert ersatzlos ab, gilt in der Regel, dass du dein Geld oder zumindest einen Grossteil davon zurück erhältst. Bisweilen verrechnet dir die Verkäuferin und / oder die Veranstalterin für ihren Aufwand Bearbeitungsgebühren. Hast du dein Ticket über einen nicht offiziellen Verkaufskanal erworben, wird die Verkäuferin jedoch entweder gar nicht auf deine Rückforderung reagieren oder aber wird sich die Veranstalterin mit Verweis auf ihre AGB weigern, dir etwas zurückzuerstatten. Eine allfällige Ticketversicherung bringt dir in diesem Fall auch nichts, da diese meist nur einen Kauf über einen offiziellen Verkaufskanal decken.

Im ersten Reflex wirst du dich wahrscheinlich dort melden, wo du das Ticket gekauft hast. Das ist auch richtig so, denn in der Regel ist es die Verkäuferin, die sich bei einer ersatzlosen Absage im Auftrag der Veranstalterin um die Rückabwicklung beziehungsweise bei einer Verschiebung um die Information über das Ersatzdatum kümmert.

Fast 34 Jahre lang war er das Auto für jedermann: robust und unverwüstlich, auf dem Land ebenso zu Hause wie in der Stadt. Der R4 wird heute wenngleich in einer ganz anderen Form wiedergeboren: vollelektrisch und klar zukunftsorientiert bleibt er immer noch in hohem Masse seinem ursprünglichen Spirit treu.

Nach dem Renault 5 E-Tech Electric setzt das Unternehmen mit dem Rhombus-Logo die Revival-Offensive seines Markenerbes mit diesem modernen 4L fort. Der 4 E-Tech Electric, der sich zwischen Kompaktlimousine und urbanem SUV ansiedelt, richtet sich an Kundinnen und Kunden, die Wert auf Zweckmässigkeit, Stil und einen stresslosen Alltag legen. Das Fahrzeug wird gänzlich in Frankreich hergestellt – in Maubeuge wird es zusammengebaut, in Cléon wird der Motor gefertigt und in Douai die Batterie – und erfüllt damit den Trend des «lokalen Konsums», der auch in der Welt der Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung gewinnt.