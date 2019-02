Blogs

23 Kärtchen für genervte Kellner



@rafihazera / shutterstock

Ich habe Servicemitarbeitende aus Restaurants, Bistros und Kneipen gefragt, was sie im Gastro-Alltag am meisten nervt. Nachfolgend 23 passiv-aggressive Antwort-Kärtchen für Kellner/innen. Ausdrucken, ausschneiden und den unliebsamen Gästen wortlos in die Hand drücken. Weil wenn schon Kunden verlieren, dann wenigstens mit Stil.

Für «FRÄULEIN! SIE FRÄULEIN! HALLO!» *pfeift*

Für Speisekarten-Kreative

Für hungrige Last-Minute-Grossgruppen

Für übergenaue Geizgesellschaften

Für Freestyle-Hinsetzer

Für Ungeduldige



Für vermeintlich grosszügige

Für Cappucino-Mönche

Für die Eltern von Dezibel und Schreimeline

Für besserwisserische Berufskollegen (nicht selten die mühsamsten Gäste)

Für Global-Allergiker mit illusorischen Flexibilitäts-Vorstellungen

Für bankrotte WLAN-Sauger

Für Quartalsbilanz-Besprecher

Für Platzhirsche

Für Voreilige

Für Ökonomie-Laien

Für Stammgäste mit Anspruch auf Sonderbehandlung

Für Grenzenlose

Für No Shows trotz Reservation

Für Schlaumeier

Für «zwei Mineral»

Für Abschaum

Für einfach gute Gäste

Bist du auch Kellner/in und vermisst noch ein Kärtchen? Bitte! In die Kommentare damit!



Und schon bald folgt der Konter-Artikel: «Kärtchen für genervte Restaurant-Gäste»!

...oder ähnlich. Bin noch dran. Inputs dazu auch immer Willkommen in den Kommentaren.













Rafi Hazera Rafi Hazera ist Grafiker, Comedian, Zürcher und das Herrchen des Zukkihundes. Rafi ist extrem schön. Und auch weise. Das ist Allgemeinwissen. Und er hat den Text für dieses Kästli natürlich nicht selber geschrieben. Wenn ihn jemand fragt, warum sein Blog auf watson «Hipsterlitheater» heisse, obwohl er gar nicht immer über Hipster blogge, dann lacht Rafi laut und sagt der Person, dass ihm ihre Meinung völlig schnurz sei und er manchmal auch an die S-Bahn-Türe lehne, obschon dies ausdrücklich nicht erwünscht wird. So ein ungehobelter Rowdy ist er nämlich.

