Bild: Shutterstock

Gärtner Graf

Alles, was du über Schneckenkörner wissen musst

Sind Schneckenkörner gefährlich für Igel und Vögel? Oder zu Unrecht verteufelt? Wie so oft im Garten liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Gärtner Graf erklärt die Vor- und Nachteile.

Gärtner Graf Folge mir

Mehr «Blogs»

Was denkst Du?

Was denkst du? Setzt du Schneckenkörner ein? Ja, und ich achte nicht auf den Wirkstoff. Ja, aber nur biologische Schneckenkörner (Eisen-III-Phosphat). Nein, ich setze keine Schneckenkörner ein. Nein, und Schneckenkörner sollten verboten werden. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 5 Personen teilgenommen

Pro und Contra Vor allem invasive Arten wie die Spanische Wegschnecke richten grosse Schäden an. Sie breiten sich stark aus, weil sie robuster gegenüber Sonne und Trockenheit sind als heimische Schneckenarten. Ohne gezielte Bekämpfung lassen sie sich kaum eindämmen. Das manuelle Einsammeln ist zeitaufwendig und für viele schlicht eklig. Schneckenkörner wirken dagegen zuverlässig, auch bei feuchtem Wetter, und lassen sich schnell und einfach ausbringen. Auch Schnecken haben eine wichtige Funktion im Garten. Sie treten vor allem dann massenhaft auf, wenn Pflegefehler gemacht werden. Zu häufiges Giessen – besonders am Abend – sowie dauerhaft hohe Feuchtigkeit ziehen Schnecken regelrecht an. Der Einsatz von Schneckenkörnern kann deshalb kontraproduktiv sein: Lockstoffe können noch mehr Schnecken anziehen, und bei falscher Dosierung oder Ausbringung werden auch nützliche Arten geschädigt. Zudem sind selbst geschützte Weinbergschnecken nicht vor Vergiftungen sicher.

Fazit:

Wie so oft ist die Sache etwas komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint. In Schneckenkörnern kommen hauptsächlich zwei Wirkstoffe zum Einsatz: Metaldehyd und Eisen-III-Phosphat.

Metaldehyd ist hochgiftig – nicht nur für Schnecken, sondern auch für Bodenlebewesen, Haustiere und Wildtiere. Auf Mittel mit diesem Wirkstoff solltest du daher verzichten.

Eisen-III-Phosphat ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das sich im Boden zu Nährstoffen abbaut. Im Schneckenkorn verursacht es einen Frassstopp, allerdings nur, wenn die Schnecken eine ausreichende Menge aufnehmen. Deshalb ist es wichtig, Schneckenkörner früh im Jahr auszubringen und bei Bedarf nachzustreuen. Nach der Aufnahme ziehen sich die Schnecken in den Boden zurück und sterben dort.

Für Haus- und Wildtiere wie Igel gilt Eisen-III-Phosphat als deutlich weniger problematisch. Dennoch ist auch dieser Wirkstoff nicht selektiv: Er trifft nicht nur Nacktschnecken, sondern auch nützliche Arten wie den Tigerschnegel oder geschützte Weinbergschnecken.

Die beste Lösung: Schneckenkörner sollten nur gezielt und bei starkem Befall eingesetzt werden. Langfristig sind umweltfreundlichere Methoden wie Schneckenzäune oder – so unpopulär es ist – das regelmässige Einsammeln die bessere Wahl, um das ökologische Gleichgewicht im Garten zu erhalten.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.

Mehr zum Thema Garten: Gärtner Graf Feindbild Wühlmaus – alles, was du darüber wissen musst