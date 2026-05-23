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Dein Basilikum stirbt nicht zufällig – diese Tipps helfen

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illustration: Tetiana Bukhinska/Gärtner Graf
Gärtner Graf

Dein Basilikum stirbt nicht zufällig – diese Tipps helfen

Kaum zu Hause, lässt das frisch gekaufte Basilikum schon die Blätter hängen. Wenige Tage später kippen die ersten Stängel, und am Ende landet das Kraut im Kompost. Das muss nicht sein – mit ein paar einfachen Tricks bleibt dein Basilikum gesund und ertragreich.
23.05.2026, 10:0623.05.2026, 10:06
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1. Tipp: Zu dunkel, zu kalt – falscher Standort

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Basilikum liebt es hell und warm. Ideal sind Temperaturen ab etwa 15 °C, zum Beispiel auf einer sonnigen Fensterbank oder an einem geschützten Platz im Freien. Zu wenig Licht ist einer der häufigsten Gründe, warum die Pflanzen schnell schwächeln.

2. Tipp: Giessen: Die meisten machen es falsch

Zu viel Wasser ist der Klassiker. Zu wenig übrigens auch. Die Erde sollte stets leicht feucht sein, aber nie nass. Staunässe führt schnell zu Wurzelfäule. Giesse regelmässig, aber mit Gefühl. Wichtig: Die Blätter möglichst nicht benetzen, da Feuchtigkeit Pilzkrankheiten begünstigt.

3. Tipp: Blätter abzupfen? Schlechte Idee

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illustration: Tetiana Bukhinska/Gärtner Graf

Ein häufiger Fehler: einzelne Blätter abzupfen. Dadurch bleiben kahle Stängel zurück, die sich nur schlecht erholen. Besser ist es, ganze Triebspitzen zu schneiden – knapp über einer Blattverzweigung. So verzweigt sich die Pflanze und wächst buschiger nach.

Verwende dafür eine scharfe Schere oder ein Messer, um die Triebe nicht zu quetschen. Schneide nie mehr als ein Drittel der Pflanze auf einmal, damit sie sich gut regenerieren kann.

4. Tipp: Blüten = Aromakiller

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Bild: Shutterstock

Wenn Basilikum regelmässig geerntet wird, bleibt es kompakt und bildet keine Blüten. Sollten sich dennoch Blüten zeigen, solltest du sie entfernen: Während der Blüte verlieren die Blätter deutlich an Aroma und können bitter werden.

5. Tipp: Der Supermarkt-Trick

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illustration: Tetiana Bukhinska/Gärtner Graf

Das Problem bist nicht du – es ist der Topf. Das klassische Genoveser Basilikum aus dem Supermarkt ist meist viel zu dicht ausgesät. Dadurch trocknen die Stängel nach dem Giessen schlecht ab – Fäulnis entsteht schnell, und die Pflanze geht ein.

Die Lösung: Teile den Topf vorsichtig in zwei bis vier kleinere Pflanzen und setze sie einzeln ein. So bekommen die Wurzeln mehr Platz und die Pflanzen bleiben deutlich länger vital.

6. Tipp: Basilikum ist nicht gleich Basilikum

Der rotblättrige Basilikum «Magic Blue»
Der rotblättrige Basilikum «Magic Blue»Bild: Shutterstock

Für zu Hause ist das grossblättrige Genoveser Basilikum besonders beliebt. Es lohnt sich aber, auch andere Sorten auszuprobieren:

Ocimum basilicum var. minimum (griechisches Basilikum) wächst kompakt und ist besonders robust.

Ocimum basilicum citriodorum bringt eine frische Zitrusnote.

Rotblättrige Sorten wie Magic Blue oder Chianti setzen optische Akzente.

Ihre Blätter bereichern die Küche und ihre Blüten locken zudem Bienen und andere Bestäuber an.

Gärtner Graf
Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog.
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Ich kann kein Google Maps, aber das hier schon
Ein Steckbrief in eigener Sache.
Nun, da wir hier ein paar Texte tief schon gemeinsam drinstecken, ein kleines Hallo auf der Meta-Ebene. Seit ich hier schreibe, erreichten mich interessante Rückmeldungen wie zum Beispiel, dass meine Texte Schwindel verursachen oder dass man mit über 30 nicht mehr wegen Konzerten ausflippen soll. Ausserdem merke man mir an, dass Zürich ADHS verursache und Kokain wieder billiger geworden sei. All dies und meinen Tag am Schreibtisch möchte ich zum Anlass nehmen, hier einen Steckbrief zwischenzuschieben, denn ich habe gemerkt, ich habe mich (und meine Lieblingsdrogen) gar nie anständig vorgestellt. Pardon.
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