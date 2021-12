Die schönsten Orte der Schweiz, die ich 2021 entdeckt habe – welches waren deine?

Das Beste aber: In drei der Bergseen spiegelt sich das Matterhorn. Die Wanderung ab Blauherd bis nach Sunnegga dauert rund 3 Stunden.

Wenn du Bergseelis magst, kann ich dir diese Wanderung der Superlative sehr empfehlen. Die fünf Seen Stellisee, Grindjisee, Grünsee, Moosjisee und Leisee liegen alle nahe beieinander und haben alle ihren ganz eigenen Charakter. Während man an einem See seltene Blumen entdeckt, springt man bei einem anderen ins herrlich kühle Wasser.

5-Seen Wanderung Zermatt (VS)

Die Wanderung auf dem Erlebnispfad kann man nach Belieben verlängern – oder verkürzen. Den Weg erreicht man zu Fuss in rund 10 Minuten ab Bahnhof Spiez.

Erlebnispfad Spiezer Rebberg (BE)

Das Hochmoor erreicht man zu Fuss in circa 50 Minuten ab der Bergstation Mattstock. Die ganze Wanderung dauert rund drei Stunden – mit Pilzesammeln und Aussicht bestaunen.

Besonders im Herbst zeigt sich das Moor und seine einzigartige Flora in seinen schönsten Farben. Unzählige Pilze spriessen aus dem Boden.

Und wenn wir schon beim Thema Wetter sind: Dieses Wandergebiet ist mit sehr viel Sonne gesegnet. Bei schönem Wetter blickt man übrigens bis ins Glarnerland und auf die Churfirsten. Was die Wanderung aber ausmacht, ist die sumpfige, mit Legföhren überwachsene Moorlandschaft.

Nichtsdestotrotz konnte ich ein paar schöne Orte der Schweiz für mich entdecken. Das sind die schönsten Wanderungen, die ich in diesem Jahr entdeckt habe:

Eine 25-jährige Gamedesignerin hat sich zum Ziel gesetzt, via Apps mehr junge Menschen an die Urnen zu holen. Wie ihre Zielgruppe ist sie selber frustriert über vieles, was auf der Welt falsch läuft.

Games für mehr Demokratie – Sophie Walker will, dass junge Menschen häufiger abstimmen gehen oder sich überhaupt erst für Politik interessieren. Dazu entwickelt sie mit ihrem Team und Freiwilligen aus der ganzen Schweiz Wahlhilfe-Apps: die CH+-App spricht ein Zielpublikum ab 20 Jahren an. Mit Dope Elections setzt sie noch etwas tiefer an und möchte Teenager gleich bei der Volljährigkeit abholen – und zwar jene, die bisher von Politik gar nichts hielten.