Darum ist der Schulweg für die Entwicklung eines Kindes wichtig

Aus Angst, dass ihr Kind verunfallen könnte, bringen viele Eltern ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Daraus ist der Begriff «Elterntaxi» entstanden. Damit wird den Kindern die Chance genommen, richtiges Verhalten im Strassenverkehr tagtäglich zu erlernen, was dem Kind später auch beim Velofahren zugutekommen wird. Zudem eignet sich das Kind den öffentlichen Raum an und lernt seine Umgebung kennen, während es gleichzeitig ein Gespür für Gefahren entwickelt. Indem man es mit dem Auto zur Schule bringt, wird ihm diese Erfahrung genommen und seine Selbstständigkeit verzögert.

Aus Sicht der Erwachsenen bedeutet der Schulweg, vom Punkt A zum Punkt B zu gelangen. Für ein Kind ist dieser Weg aber viel mehr: Er ist die Verbindung zwischen zwei Orten – zu Hause und der Schule – an denen das Kind von Erwachsenen nicht beaufsichtigt wird. Deshalb spielt der Schulweg eine entscheidende Rolle in der persönlichen Entwicklung von Kindern. Er fördert die Sozialisierung, die Interaktion mit der Umwelt und das informelle Lernen, wie Anfang Jahr in einer Studie von Zoe Moody von der Pädagogischen Hochschule Wallis nachgewiesen wurde. Ausserdem bietet der Schulweg Kindern Gelegenheit zur körperlichen Betätigung im Freien und trägt zur Verbesserung der Aufmerksamkeit im Unterricht bei.

Hand aufs Herz: Bist du schon mal barfuss oder in Flip-Flops Auto gefahren? Das kann dich bei einem Unfall in eine heikle Situation bringen.

Die hohen Temperaturen vermitteln herrliches Sommerfeeling. Wer will da schon seine Füsse in geschlossene Schuhe zwängen? Die Versuchung ist gross, in Badeschlappen oder barfuss ins Auto zu steigen. Oder gar aufs Motorrad. «Das ist eigentlich verboten», meinen die einen. «Doch, doch, das darf man», sagen die anderen. Also wie steht's denn nun genau mit den Fussbekleidungsvorschriften beim Fahren?