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Fährst du deine Winterreifen auf den Sommer ab?

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Fährst du deine Winterreifen auf den Sommer ab?

O bis O – der Reifenwechsel steht wieder an. Falls du deine Winterreifen drauflassen willst, solltest du über ein paar Fakten Bescheid wissen, auch, warum dies nicht empfehlenswert ist.
30.03.2026, 14:0130.03.2026, 14:01
Mobilitätsteam TCS
Mobilitätsteam TCS

Erst einmal Allgemeines zum Pneuwechsel. Es sprechen immer alle über die O-bis-O-Regel, also Oktober bis Ostern. Das ist eine Faustregel, aber man sollte mit gesundem Menschenverstand unterwegs sein, so wie es den eigenen Bedürfnissen entspricht. Es ist auch relevant, ob du auf das Auto angewiesen bist und immer wieder in höheren Lagen unterwegs bist. Das wäre ein Grund, länger mit dem Wechsel zu warten.

Auch wenn wir kein Winterreifen-Obligatorium haben, solltest du wissen, dass der Bremsweg mit Sommerreifen sich bei winterlichen Strassenverhältnissen um ein Vielfaches verlängert. Sommer- und Winterpneus haben eine unterschiedliche Gummimischung, und die Profilgestaltung ist anders. Der Sommerreifen ist härter als der Winterpneu und hat seine Stärke bei Wärme. Er bremst top auf heisser Strasse und hat eine höhere Stabilität.

Falls du schon früh auf Sommerreifen gewechselt hast – dieses Jahr wurde man dazu verleitet – und dann nochmals extreme Wetterverhältnisse eintreten, lieber aufs Autofahren verzichten und auf ÖV umsteigen. Bei einem Unfall könnte es auch eine Busse wegen Grobfahrlässigkeit geben.

Die Winterpneus auf den Sommer abfahren

Also, es ist nicht verboten, aber die Frage ist, ob's sinnvoll und verkehrssicher ist. Wenn man im Sommer mit Winterpneus unterwegs ist, heisst das, generell mit weniger Stabilität unterwegs zu sein. Bei warmen Temperaturen bewegen sich die weichen Profilblöcke vom Winterpneu stärker und reiben sich stärker ab. Die zusätzliche Mikroplastikbelastung für die Umwelt ist grösser. Der Reifen wird lauter und der Treibstoffverbrauch merklich höher. Aus diesen Gründen ist es nicht empfehlenswert.

Auch eine Lösung: Ganzjahresreifen

Inzwischen hat sich die Qualität von Ganzjahresreifen enorm verbessert. Sie sind je nach Einsatzgebiet und Kilometerleistung eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung, und die Sicherheit ist auch akzeptabel. Sie sind aber immer ein Kompromiss für Autofahrerinnen und -fahrer.

Wer nicht überdurchschnittlich viele Kilometer zurücklegt – nicht mehr als 25'000 Kilometer im Jahr – und fast nie auf Schnee unterwegs ist wie z. B. in städtischem Gebiet, kann mit Ganzjahresreifen unterwegs sein. Inzwischen haben sie auch das Schneeflockensymbol, was die Bedingung ist, um damit auch im Winter unterwegs sein zu können.

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2 Kommentare
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Fuck Ambiguitätstoleranz
Kann jemand bitte die 73 Tabs in meinem Kopf schliessen? Ich würd so gern wieder mal nur an eine einzige Sache denken.
Die Gleichzeitigkeit von allem ist ja unvermeidlich: Irgendwo ist Tag. Irgendwo ist Nacht. Irgendwo ist Krieg und bei uns nicht. Irgendwo schlägt jemand in Schock seine Hände über dem Kopf zusammen. Und irgendwo anders klatscht jemand in die selbigen, weil sie das Aufladekabel vom Womanizer wiedergefunden hat.
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