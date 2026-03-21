Iran bestätigt Tötung von Marine-Kommandeur + Iran weist 1200 Staatsbürger der Emirate aus

Der Iran hat die Tötung eines wichtigen Marinekommandeurs bestätigt. Die einflussreichen Revolutionsgarden berichteten vom «Märtyrertod» ihres Marinekommandeurs, Konteradmiral Aliresa Tangsiri.
In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung bezeichneten sie ihn als «Kämpfer auf dem Wege Gottes» und «grossen Helden». Israel hatte Tangsiri nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff am Mittwoch getötet. (sda/dpa)
In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung bezeichneten sie ihn als «Kämpfer auf dem Wege Gottes» und «grossen Helden». Israel hatte Tangsiri nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff am Mittwoch getötet. (sda/dpa)