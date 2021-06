Blogs

Recycling in der Schweiz? Das werde ich nie beherrschen



Video: watson/Emily Engkent, Aya Baalbaki

Ja, für eine Kanadierin ist Recycling in der Schweiz so schwer

Recycling in der Schweiz ist kompliziert. Man passt sich an. Aber langsam muss ich einfach akzeptieren, dass meine Papierbündel nie so schön werden wie die meiner Nachbarn und, dass ich einfach NIE sicher sein werde, dass ich alles richtig entsorgt habe ...

In Kanada ist das Recycling-Ritual in jeder Stadt ein bisschen anders. Ich komme aus Toronto. Da hat man eine Recycling-Tonne, in der man Recyclinggut entsorgt. Also Papier, Glas, Plastik usw. alles zusammen. Das wird einmal pro Woche abgeholt, immer am selben Tag, und in eine Anlage gebracht, wo es sortiert wird.

Hier in Zürich ist es für mich nicht so einfach. Ich erkläre es euch im Video:

Video: watson/Emily Engkent, Aya Baalbaki

*Bei der Erstellung dieses Videos wurden keine Tiere verletzt.

Übrigens, bevor ihr mich ausschafft, schaut euch das hier an:

Question: Are there Swissness awards and can I get one for how I bundled these egg cartons? pic.twitter.com/CQlPqhHUSW — Emily Engkent (@emily_engkent) October 15, 2019

Habt ihr auch eine Sammlung von seltsamen Dingen, von denen ihr nicht wisst, wie ihr sie wegwerfen sollt?

Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit neun Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

Video: watson/Emily Engkent, Jara Helmi

Video: watson/Emily Engkent

