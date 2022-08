Wie funktionieren Mild-Hybride? Alles, was du dazu wissen musst

... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Autofan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der Revue Automobile. Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.

Ausserdem funktionieren nicht alle Mild-Hybrid-Modelle gleich, was bei der Auswahl für Verwirrung sorgen kann. Der Fiat 500X Hybrid und der Fiat Tipo Hybrid sowie der Tonale von Alfa Romeo sind z. B. zwischen Mild-Hybriden und Voll-Hybriden anzusiedeln, da sie bei Schrittgeschwindigkeit und in bestimmten Fahrsituationen vollelektrisch fahren. Abschliessend ist anzumerken, dass die Mild-Hybridisierung immer häufiger und in zahlreichen Modellen und Motoren Anwendung findet – sei es in einem Cityflitzer wie dem Suzuki Ignis oder in einem Sportmodell der RS-Serie von Audi. Es wird allerdings nicht immer klar kommuniziert, dass diese Technologie in den Autos verbaut ist.

Einsteigen! Der «Weissenstein Express» führt dich zu Tiger, Dino & mehr 🦕⛪🐯

Eine Fahrt mit dem «Weissenstein Express» lässt sich mit erlebnisreichen und genussvollen Ausflügen in der Region Solothurn-Moutier verbinden. Entlang dieser Strecke ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auf der rund 22 Kilometer langen Zugfahrt der S 21, auch «Weissenstein Express» genannt, entlang des Solothurner und Berner Juras, gibt es einen bunten Strauss an Ausflügen zu erleben. Wer die Reise in Solothurn startet, sollte unbedingt zuerst die wunderschöne Barockstadt erkunden. In der Altstadt finden sich etliche hübsche Boutiquen und einladende Restaurants. Schweizweit bekannt ist die St.-Ursen-Kathedrale. Sie gilt als bedeutendstes schweizerisches Bauwerk des Frühklassizismus und wurde in hellem «Solothurner Marmor» errichtet. Während Kunstbegeisterte einen Abstecher ins Kunstmuseum einplanen, entscheiden sich die Sportlichen für ein erfrischendes Bad in der Aare. Geistig oder körperlich erfrischt, kann nun die erste Etappe mit dem «Weissenstein Express» in Richtung Westen in Angriff genommen werden.