wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Blogs
Work in progress

Das sind die 4 Zutaten für einen innovativen Verwaltungsrat

Verwaltungsrat, klassisch mit älteren, weissen Mitgliedern.
Ein Verwaltungsrat voller älterer Herren, graue Anzüge, graue Haare, graue Gedanken? Das Alter muss keine Innovations-Bremse sein. bild: ffhs/ki-generiert
Work in progress

Das sind die 4 Zutaten für einen innovativen Verwaltungsrat

Was macht ein Unternehmen innovativ? Luca Ehrismann hat in seiner Masterarbeit die Verwaltungsräte der 100 grössten Schweizer Arbeitgeber durchleuchtet – mit überraschenden Ergebnissen.
20.08.2025, 14:0320.08.2025, 14:03
melanie biaggi, ffhs
Mehr «Blogs»

Man kennt das Bild: ein Verwaltungsrat voller älterer Herren, graue Anzüge, graue Haare, graue Gedanken. Nicht unbedingt der Ort, an dem Innovation geboren wird – oder? Luca Ehrismann, mit Erfahrung im Executive Search, wollte es genauer wissen. In seiner Masterarbeit in Business Administration ging er der Frage auf den Grund, wie Verwaltungsräte zusammengesetzt sein sollten, damit in Unternehmen nicht nur Papiertiger, sondern echte Innovationen entstehen.

Ehrismann untersuchte unter anderem den Verwaltungsrat von Roche – einem der forschungsintensivsten Unternehmen der Schweiz. Allein 2023 meldete der Konzern 754 Patente an. Doch solche Spitzenwerte sind kein Zufall: Hinter innovativen Unternehmen stehen laut Ehrismann bestimmte Muster in der Zusammensetzung ihrer Führungsgremien.

Innovation ist (auch) eine Frage
des Alters

Vier zentrale Faktoren machten laut der Studie den Unterschied:

1. Internationale Zusammensetzung

2. Technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung

3. Ausgewogener Altersmix

4. Begrenzte Amtsdauer

Besonders der Altersfaktor sorgt für eine Überraschung: Ältere Verwaltungsratsmitglieder sind nicht innovationsfeindlich – im Gegenteil. «Am überraschendsten war, dass ältere Verwaltungsräte leicht innovationsfördernd wirken», so Ehrismann. Entscheidend sei allerdings die Mischung der Generationen, nicht ein Übergewicht auf einer Seite.

Diversität: Mehr als nur Frauenquote

Ein weiteres überraschendes Ergebnis betrifft den Frauenanteil. Dieser lag bei den untersuchten Unternehmen im Schnitt bei 31 Prozent – bei einigen Gremien über 40 Prozent. Dennoch zeigte sich keine signifikant positive Korrelation zwischen Frauenanteil und Innovationskraft.

Heisst das, Diversität wirkt nicht? Nein – aber sie wirkt nur dann, wenn sie mit konkreten Kompetenzen verknüpft ist. «Diversität allein reicht nicht», sagt Ehrismann. Es gehe um Perspektivenvielfalt: Wer Diversität strategisch versteht – und über Geschlecht, Alter und Herkunft hinausdenkt – fördert Innovation am effektivsten.

Politik als Innovationsbremse?

Verwaltungsräte in der Schweiz sind oft auch politisch – es gibt etliche Politikerinnen und Politiker, die in solchen Gremien sitzen. Die politische Zusammensetzung hat Ehrismann nicht explizit untersucht. Sein Fokus lag auf Alter, Geschlecht, Nationalität und Bildungshintergrund. Allerdings wurde die Politik in den Interviews mit den befragten Mitgliedern einzelner Verwaltungsräte teilweise thematisiert. «Hier herrschte die Meinung vor, dass politisch geprägte Gremien oft zögerlicher bei disruptiven Innovationen sind», sagt Ehrismann.

Im internationalen Vergleich ist die Schweiz solide aufgestellt – besonders bei Forschungsausgaben und Patentanmeldungen. Trotzdem gibt es Luft nach oben: Regionen wie die Bay Area (USA) oder Baden-Württemberg setzen in Sachen Innovationskultur teils noch konsequenter auf Kompetenzvielfalt und Offenheit.

Braucht es mehr junge Köpfe in Verwaltungsräten oder profitieren Unternehmen gerade vom Erfahrungsschatz älterer Mitglieder? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren.

Contentpartnerschaft mit FFHS

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der FFHS Fernfachhochschule Schweiz. Die Beiträge werden von der FFHS verfasst.
Die FFHS bietet mit dem MSc Business Administration in Innovation Management und dem MSc Business in Sustainability and Circular Innovation zwei Masterstudiengänge für Fach- und Führungskräfte von morgen an. Studierende lernen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Praxis und Technologie strategische Erfolgspotenziale zu nutzen. Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel und komplexe Unternehmensprozesse fordern nachhaltiges Denken und verantwortungsvolles Handeln. An der FFFS wird den Studierenden vermittelt, wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft nicht nur Herausforderungen begegnen, sondern echte Chancen für ein zukunftsorientiertes Wirtschaftsmodell bieten.

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du hattest EINEN Job ... (und hast trotzdem versagt.)
1 / 103
Du hattest EINEN Job ... (und hast trotzdem versagt.)

Wie schwer kann es denn bitte sein? Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So zufrieden sind Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Job
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Ukraine: Mehrere Kinder bei russischem Angriff verletzt
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Pius Schwizer vom Pferdesportverband suspendiert +++ Bencic/Zverev scheitern deutlich
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Öffentliche Grundschulen und ihre Lehrpersonen müssen konfessionell neutral auftreten. Ihre Schützlinge vor jeglicher Religion abschirmen, müssen sie deswegen nicht.
Die Grundschule ist ein Paradebeispiel für den Föderalismus: Jeder Kanton hat seine eigenen Regeln, muss sich aber gleichwohl an die Bundesverfassung halten. Diese verankert zunächst die Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche den religiösen Frieden sichern, jeder Person die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben gewähren und die Ausgrenzung von religiösen Minderheiten verhindern soll. Zudem garantiert die Bundesverfassung den ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht. Mindestens die öffentlichen Schulen müssen deswegen von Verfassung wegen einen konfessionell neutralen Unterricht anbieten. Der neutrale Teufel liegt aber im Detail.
Zur Story