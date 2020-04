Blogs

Yonnihof

Lost in Translation



Yonnihof

Lost in Translation

Männer und Frauen - und ihre Unterschiede. Das Mysterium unserer Gesellschaft. Warum ist sie so kompliziert? Warum ist er so ungehobelt?

Warum versteht er/sie mich einfach nicht?

Zum Wochenende hier ein kleiner Alltags-Dictionnaire zur Vereinfachung der Geschlechterverständigung:

«Mein Partner soll Sinn für Humor haben.»

Sie meint: Er soll lustig sein.

Er meint: Sie soll mich lustig finden.



«Zierkissen und Duftkerzen vs. Hotdogs und Hackfleischbölleli.»

«Gehen wir morgen zu IKEA?»

Sie meint: Ich brauche einen Schuhlöffel. Verlassen werde ich den Laden mit sieben Zierkissen, Bettwäsche in einem Format, das nicht passt, einem Schrank, den er in den vierten Stock hochtragen wird, und Kerzen in 27 unterschiedlichen Duftrichtungen.

Er meint: Geil. 17 Ein-Franken-Hotdogs und Hackfleischbölleli.

«'schokay.»

Sie meint: Es ist alles andere als okay. Frag mich, was los ist, damit ich sagen kann, es sei nichts und dabei sehr fest meine Arme verschränke. Er meint: 'schokay.

«xy ist eine Schlampe.»

Sie meint: xy ist dünner/hübscher als ich.

Er meint: xy will nicht mit mir ins Bett.



«Ich kann Spiegelei und Kellogg's. Den Rest überlasse ich gerne ihr.»

«Ich stehe eher so auf den häuslichen Typen.»

Sie meint: Wochenenden mit den Jungs sind für immer passé.

Er meint: Ich kann Spiegelei und Kellogg's. Den Rest überlasse ich gerne ihr.



«Wir können gleich los!»

Sie meint: Ich gehe jetzt duschen und mache mir dann noch die Haare und Make-up und eventuell telefoniere ich noch mit Marina, weil sie ja damals auch ihre Haare so zu einem Dutt...

Er meint: Wir können gleich los.

«Meine Füsse tun weh und Anna labert nur von den 1,5kg, die sie wegen der Pille zugenommen hat.»

«Schatz, ich trinke noch meinen Drink aus und komme dann nach Hause.»

Sie meint: Eventuell lasse ich ihn auch stehen und komme gleich nach Hause, meine Füsse tun eh schon weh von den Stögeli und Anna labert mal wieder nur über die 1,5kg, die sie wegen der Pille zugenommen hat.

Er meint: Ich trinke wirklich nur noch dieses eine Bier fertig und fahre dann auf direktem Weg nach... Ups. 5.30 Uhr morgens.

«Ich liebe dich.»

Sie meint: Liebst du mich auch?

Er meint: Sexytime?



Männer und Frauen sind grundverschieden. Gott sei Dank! Und glücklicherweise sprechen unsere Taten ganz oft lauter als unsere Worte...

Yonni Meyer Sie gilt als das neueste Schweizer Facebook-Phänomen: Yonni Meyer schreibt als Pony M. über ihre Alltagsbeobachtungen - direkt und scharfzüngig. Tausende Fans lesen mittlerweile jeden ihrer Beiträge. Bei watson schreibt die Reiterin ohne Pony - aber nicht weniger unverblümt.

Pony M. auf Facebook

Yonni Meyer online

