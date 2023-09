bild: sbb

Zugestiegen

Tierisch schön unterwegs

Auf dem Weg von Solothurn nach Moutier bringt der Weissenstein-Express die Fahrgäste nicht nur in naturbelassene Landschaften, sondern auch zu Löwen, Tigern, Erdmännchen und sogar Dinosauriern.

Noëlle König

Zügig bahnt sich die S21 den Weg vom Solothurner Bahnhof über die Aare hinaus aus der Stadt in Richtung Weissenstein. Gleich als Erstes am Morgen – für unser Vorhaben soll schräg einfallendes Licht am besten sein – steigen wir bei der Haltestelle «Im Holz» in Lommiswil aus. Denn hier befinden wir uns nach einem rund 20-minütigen Fussmarsch sozusagen in einem Land vor unserer Zeit. Im Steinbruch von Lommiswil begibt man sich auf die Spuren von Dinosauriern.

Hier gibt es die Dinosaurier-Spuren zu bestaunen. bild: sbb

Von der Aussichtsplattform kann man die vor rund 145 Millionen Jahren entstandenen Fussabdrücke von riesigen Pflanzenfressern in der Kalksteinwand bewundern. Nach diesem Halt fahren wir mit dem Weissenstein-Express weiter in Richtung Moutier – denn unser eigentliches Ziel liegt auf der anderen Seite des 3,7 Kilometer langen Weissensteintunnels und der ersten Jurakette.

Rettung für Tiere

Hin- und Rückreise



Die S21 verkehrt als Weissenstein-Express stündlich zwischen Solothurn und Moutier. Mit Halt in Lommiswil, Oberdorf SO, Gänsbrunnen oder Crémines lässt sich die Region Weissenstein problemlos mit dem Zug entdecken.



RailAway-Angebot: Sikypark und Weissenstein



Wer mit dem Zug in den Sikypark reist, profitiert von 20% Rabatt auf die Zugfahrt und den Eintritt. Wer lieber hoch hinaus möchte, profitiert von 20% Rabatt auf die Zugfahrt und 10% Rabatt auf die Berg- und Talfahrt auf den Weissenstein.



sbb.ch/region-weissenstein



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Geplant ist ein Besuch bei Elvira, Elsa und Emma und ihren Freunden Basilea, Sandy, Timba und Zumba im Sikypark. Die drei weissen Tigerinnen, die zwei Wasserbüffel und das Löwenpaar gehören zu den 550 Tieren aus 74 verschiedenen Arten, die den Tierpark im bernischen Crémines ihr Zuhause nennen. Beim Sikypark handelt es sich jedoch nicht um einen normalen Zoo, sondern um einen Tierrettungspark, der einheimische und exotische Tiere, die anderswo keinen Platz mehr finden, aufnimmt. So bietet der Park beispielsweise Tigern, Löwen und anderen Raubkatzen, die für Zoos oder den Zirkus zu alt sind, einen schönen Lebensabend. Aufgrund ihrer Herkunft und Prägung benötigen viele der Tiere eine intensive und individuelle Betreuung, was hohe Kosten für Futter, Pflege, Infrastruktur und die medizinische Versorgung zur Folge hat.

Die Tiger im Sikypark. bild: sbb

Pflegen, aufziehen, auswildern

Bei unserem Besuch können wir in der Haustierranch viele der Tiere aus nächster Nähe kennen lernen und bei einem der täglichen Programmpunkte in Aktion erleben. Neben dem Flugtraining mit Greifvögeln im Sommer, können Besucher auch Fütterungen von Erdmännchen, Affen und Raubtieren erleben oder sogar den weissen Tigern beim Spielen zusehen. In der Station Mami werden zudem Findeltiere oder verletzte Wildtiere umsorgt, aufgezogen oder gesund gepflegt, bevor sie nach Möglichkeit wieder ausgewildert werden. Nach einem Tag voller tierisch schöner Eindrücke machen wir uns mit der S21 auf den Rückweg in Richtung Solothurn – und freuen uns schon auf den nächsten Ausflug in die Weissensteinregion. Gibt es hier doch noch einiges, das es zu entdecken und geniessen gilt.