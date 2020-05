Digital

Das steckt hinter den Post-SMS, die gerade Tausende Schweizer erhalten



Das steckt hinter den merkwürdigen Post-SMS, die Tausende Schweizer seit Tagen erhalten

Kriminelle versenden im Namen der Post SMS, die über eine angebliche Zustellung informieren. Betrüger versuchen so auf Android-Geräten eine Spionage-App zu installieren oder an die Apple-ID von iPhone-Nutzern zu gelangen.

Tausende Schweizer haben in den letzten Tagen eine SMS erhalten, die angeblich von der Post kommt. Flüchtig betrachtet sieht sie wie eine typische Zustell-Benachrichtigung aus. In Tat und Wahrheit versuchen Kriminelle an die Apple-ID von iPhone-Nutzern zu gelangen, bzw. Android-Nutzer dazu zu verleiten, eine Spionage-App zu installieren. Gekaperte Handys versenden anschliessend automatisch und auf Kosten der Opfer Tausende von SMS an weitere Handynutzer.

Die Kantonspolizei Zürich und Swisscom warnen vor den betrügerischen SMS.



WARNUNG: Aktuell werden gefälschte SMS verschickt, die sich als Benachrichtigung der Post tarnen. Nicht auf den Link in der SMS klicken, keinesfalls weiterleiten und sofort löschen. https://t.co/BKCc0c9Iwu pic.twitter.com/rsTTUu7mgx — Swisscom News d (@Swisscom_News_d) May 19, 2020

Die Kantonspolizei Zürich schreibt auf ihrer Website cybercrimepolice.ch: «Klickt man auf den Link, so gelangt man auf eine Fake-Webseite. Gibt man dort seine Handynummer ein, so erhält der Android-Nutzer eine App zum Download angeboten bzw. der Apple-Nutzer wird nach seiner Apple-ID gefragt.»

Bei Apple-Nutzern: screenshot: cybercrimepolice.ch

Bei Android-Nutzern: screenshot: cybercrimepolice.ch

Was man tun sollte

Die Polizei empfiehlt die SMS umgehend zu löschen und keinesfalls die App zu installieren. iPhone-Nutzer sollten auf keinen Fall ihre Apple-ID preisgeben.

Das passiert, wenn man darauf hereinfällt

Die Kantonspolizei Zürich schreibt:

«Ist die App auf dem Handy installiert, kann sie Anrufe mitverfolgen, SMS bzw. MMS mitlesen und verschicken und auf die Kontakte zugreifen.

Die App greift auf das Benutzerkonto beim Fernmeldedienstanbieter des Opfers zu und es werden Einkäufe auf Kosten des Opfers getätigt.

Das Handy wird Teil eines Bot-Net der Täter. Über das Handy werden anschliessend tausende von SMS an weitere Handynutzer verschickt. Dies auf Kosten des Opfers.»

Wer die Spionage-App installiert oder die Apple-ID eingegeben hat, sollte laut Polizeiempfehlung Folgendes tun:

Smartphone ausschalten

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Zugangsdaten zum Apple-Konto ändern

Falls Schaden entstanden ist, Strafanzeige erstatten

Ausführlichere Informationen zur Betrugsmasche finden sich auf der Webseite cybercrimepolice.ch.



Die Post erklärt auf ihrer Webseite ebenfalls, wie man die aktuellen Betrugsversuche erkennt.

Betrug mit Post-Paketen im grossen Stil Video: srf/Roberto Krone

