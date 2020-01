Digital

Android-Smartphones: Vorinstallierte Apps sollen löschbar werden



Offener Brief an Google: Vorinstallierte Apps sollen löschbar werden

Wer ein neues Smartphone kauft, bekommt nicht nur das Handy, sondern auch eine ganze Reihe vorinstallierter Apps. Löschen lassen sich diese nicht. Verbände fordern Google auf, das zu ändern.

In einem offenen Brief fordern über 50 Organisationen von Google, gegen vorinstallierte Programme auf Androi-Smartphones vorzugehen. Demnach solle Google dafür sorgen, dass diese Apps, sogenannte Bloatware, zukünftig von den Nutzern auch wieder deinstalliert werden können und sich an die Sicherheitsbestimmungen des Google Play Stores halten müssen.

Wo ist das Problem?

Nutzer können die vorinstallierten Apps nicht löschen, sondern maximal deaktivieren. Aber selbst nach Deaktivierung sammeln diese Apps im Hintergrund noch Daten und haben die Berechtigung, auf beispielsweise die Handykamera zuzugreifen. Die Verfasser des Briefs schreiben dazu: «Wir, die Unterzeichnenden, stimmen mit Ihnen überein: Privatsphäre kann kein Luxus sein, der nur denjenigen angeboten wird, die es sich leisten können».

Denn das Problem betrifft Nutzer von Android-Smartphones, die, im Gegensatz zu Apples iPhone oft deutlich günstiger sind. Während Google Apps, die im Google Play Store erhältlich sind, auf Sicherheit hin überprüft werden, fallen die vorinstallierten Apps aus dieser Sicherheitsüberprüfung heraus.

Was hilft?

Mehr noch: Die Apps sind fast nie im Google Play Store registriert und deshalb darüber nicht aktualisierbar. Somit haben Nutzer über die Aktualität der Apps keine Kontrolle – ein Sicherheitsrisiko. «Die Nutzer sind daher über diese schwerwiegenden Eingriffe völlig im Unklaren», schreiben die Verfasser.

Wer sich überlegt ein neues Smartphone zu kaufen und keine Bloatware auf seinem Handy installiert haben möchte, kann entweder auf Googles Pixel zurückgreifen, auf dem ausschliesslich Apps von Google selbst installiert sind, oder sollte beim Kauf auf Android-One-Geräte zurückgreifen. Hier bekommen Nutzer das Android-Betriebssystem ohne Bloatware.

