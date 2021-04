Digital

Apple-Keynote: Hier gibts ab 19 Uhr die Produkte-Show als Live-Stream



Hier gibts ab 19 Uhr die Apple-Keynote live

Apples erste Produkte-Show im neuen Jahr steht im Zeichen des iPads. Sehr wahrscheinlich wird aber noch einiges mehr vorgestellt.

Apple hat unter dem Motto «Spring Loaded» zum heutigen Online-Event eingeladen. Offiziell ist nicht bekannt, was die Kalifornier an neuer Hardware und Software vorstellen und ankündigen wollen. Inoffiziell wird mit einem neuen iPad Pro gerechnet. Und es könnte auch neues Zubehör präsentiert werden, dass es in dieser Art noch nicht gibt. Die Rede ist von den Air Tags – das sind kleine Plaketten, die dank Ultra-Wide-Band-Technologie (UWB) eine zentimetergenaue Lokalisierung ermöglichen. Alles Weitere ab 19 Uhr.

Der Live-Stream

(ab 19 Uhr):

Die Vorschau

(dsc)

