Digital

Apple

Apple präsentiert AirTags, neue TV-Box 4K, M1-iMac und iPad Pro



Bild: Screenshot: apple.com

Apple präsentiert Air Tags, neue TV-Box, einen M1-iMac und ein iPad Pro auf Steroiden

Apples erste Produkte-Show im neuen Jahr stand im Zeichen des iPads. Am einstündigen Event wurde auch völlig neues Zubehör angekündigt. Noch etwas auf sich warten lässt die iPhone-Software iOS 14.5.

Das Wichtigste in Kürze

Apple lanciert ein neues iPad Pro mit M1-Chip. Es hat ein 5G-Modem. Das 12,9-Zoll-Modell biete die Bildschirm-Technik des Pro Display XDR. Das massiv aufgemotzte Kamerasystem hat auch einen Ultraweitwinkel-Sensor, dieser ermöglicht eine neue Funktion namens «Center Stage», bei der die Frontkamera automatisch die beste Einstellung sucht, wenn etwa mehrere Personen im Bild sind). Die neuen Mikrofone sollen «Studioqualität» bieten.

Screenshot: apple.com

Über den USB-C-Anschluss lassen sich dank Thunderbolt mit USB 4 grosse Datenmengen blitzschnell übertragen. Interner Speicherplatz: bis zu 2 Terabyte (TB). Preise: Das 11-Zoll-Modell gibt es ab 800 Dollar, das 12,9-Zoll-Modell ab 1300 Dollar. Bestellungen ab Ende April. Verfügbar seien die neuen Modelle ab der zweiten Maihälfte.

Apple lanciert Air Tags – das sind kleine Plaketten, die es ermöglichen, Gegenstände übers iPhone zu lokalisieren. Preis pro Stück: 29 Dollar. Für 99 Dollar gibts vier Stück. Der Verkauf startet am Freitag, 30. April. Die AirTags und das «Find-My»-Netzwerk («Wo ist?») sollen datenschutzfreundlich sein – und «keine Menschen tracken».

Screenshot: apple.com

Es gibt ein neues Apple TV 4K mit einem leistungsstärkeren Prozessor, dem A12 Bionic von Apple. Dazu gibts eine neue Fernbedienung, die (wie die bisherige Fernbedienung) «Siri Remote» genannt wird.

Screenshot: apple.com

Apple lanciert einen neuen iMac mit dem selbstentwickelten, auf Leistung getrimmten M1-Chip. Der True-Tone-Bildschirm hat eine Diagonale von 24 Zoll. Der neue Desktop-Rechner soll 50 Prozent leistungsfähiger sein als der Intel-iMac und das Gerät sei lediglich 11,5 mm dünn. Die Frontkamera (1080p) wurde aufgemotzt, wie auch das Mikrofon und die sechs Lautsprecher (Dolby Atmos). Preis: ab 1299 Dollar, respektive 1499 Dollar. Verkaufsstart: 30. April. Die Geräte sollen Mitte Mai ausgeliefert werden.

Screenshot: apple.com

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini gibts neu in Lila («Purple»).

screenshot: apple.com

Wie hoch sind die Schweizer Preise?

iPad Pro 11 Wifi (128 GB): 878 Fr.

Wifi (128 GB): 878 Fr. iPad Pro 11 Cellular (128 GB): 1049 Fr.

iPad Pro 12.9 Wifi (128 GB): 1199 Fr.

iPad Pro 12.9 Cellular (128 GB): 1369 Fr.

Apple Pencil: 129 Fr.

iPad Magic Keyboard 11: 319 Fr.

iPad Magic Keyboard 12.9: 369 Fr.

iPad Smart Keyboard Folio 11: 199 Fr.

iPad Smart Keyboard Folio: 12.9: 219 Fr.

iMac 24 Zoll : 1449 Fr.

(M1-Chip mit 8 CPU-Kernen, 7 Grafik-Kernen, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicherplatz)



: 1449 Fr. (M1-Chip mit 8 CPU-Kernen, 7 Grafik-Kernen, 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicherplatz) iMac 24“ (mit 8 Grafik-Kernen / 256 GB): 1479 Fr.

iMac 24“ (mit 512 GB): 1899 Fr.

AirTag 1er Pack: 35 Fr.

1er Pack: 35 Fr. AirTag 4er Pack: 119 Fr.

AirTag Loop: 35 Fr.

AirTag Leather Key Ring: 39 Fr.

AirTag Leather Loop: 45 Fr.

Apple TV 4K (32 GB): 199 Fr.

(32 GB): 199 Fr. Apple TV Remote (2nd Gen): 65 Fr.

(Preisangaben gemäss Mitteilung von Apple)

Wie sind die ersten Reaktionen?

Vergesst iMac, IPad und Co. Ted Lasso ist am 23.7. zurück!!! #AppleEvent pic.twitter.com/stmeWJgI1P — Serienweise (@Serienpodcast) April 20, 2021

Die Preise sind humaner, als man es bei der Technik des iPad Pro hätte erwarten dürfen. Zumindest bei den US-Preisen. #AppleEvent pic.twitter.com/ZpzILnTkxZ — Sven Stein (@svenstein) April 20, 2021

Warum sind die AirTags besser?

Mit den AirTags setzen die Apple-Ingenieure auf eine gegenüber den Mitbewerber überlegene Technologie, konstatiert maclife.de. «Statt wie die Konkurrenz in erster Linie Bluetooth zu verwenden, kommt im Apple-Sachenfinder hochauflösender Ultrabreitband-Funk zum Einsatz.»

Und weiter:

«Ultrabreitband (Englisch ‹Ultra-wideband›, kurz UWB) ist ein Begriff aus der Funktechnik. Er steht für eine Nahbereichskommunikation, die extrem breite Frequenzbereiche nutzt, dort aber nur eine geringe Sendeleistung im Bereich von wenigen Milliwatt nutzt – Störungen anderer Anwendungen im gleichen Frequenzbereich sind deshalb minimal und da wenig Energie benötigt wird, reicht zum Betrieb zudem ein sehr kompakter Stromspender. Im Falle von AirTag schlicht eine Knopfzelle vom Typ CR2032, die sich anwenderseitig tauschen lässt – die Laufzeit gibt Apple mit mehr als einem Jahr bei täglichem Gebrauch an.» quelle: maclife.de

Was ist mit iOS 14.5?

Die neue iPhone-Software, iOS 14.5 genannt, wird erst in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Dies liess Apple am Dienstagabend in einer Pressemitteilung verlauten. Das Update bringt unter anderem eine Anti-Tracking-Funktion, die das App-übergreifende Datensammeln eindämmt.

Apple iOS 14.5 launches next week, takes on Facebook and Google tracking https://t.co/323pgzzHXw — CNET (@CNET) April 20, 2021

Das war der Live-Stream



Apple hatte unter dem Motto «Spring Loaded» zur ersten Produkte-Präsentation des Jahres eingeladen. Inoffiziell war bereits mit einem neuen iPad Pro gerechnet worden. Und mit neuem Zubehör, dass es in dieser Art noch nicht gibt. Die Rede ist von den AirTags – das sind kleine Plaketten, die dank Ultra-Wide-Band-Technologie (UWB) eine zentimetergenaue Lokalisierung mit iPhones und iPads ermöglichen.

Diese Gerüchte haben sich bestätigt. Weiter warten müssen Interessierte auf ein Macbook Pro mit M1-Chip.

Die Vorschau

Quellen

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Apple und sein Logo 17 Dinge, die du deinem 20-jährigen Du sagen würdest Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter