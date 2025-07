Nach UKW-Abschaltung: Private Radiostationen werden erstmals mehr gehört als SRG-Sender

Was sagen die Privaten zur Entwicklung? Nicola Bomio, der Präsident des Verbandes Schweizer Privatradios, fordert eine Diskussion darüber, ob die UKW-Technologie wie geplant Ende 2026 für alle Sender ausser Betrieb genommen werden soll. Wenn die Privaten in eineinhalb Jahren ähnliche Reichweitenverluste erleiden wie in den vergangenen Monaten die SRG-Sender, hätte dies nach Einschätzung Bomios «existenzielle Folgen für die Schweizer Radiolandschaft.» Die Tarife der Radio-Werbespots werden auf der Basis der Hörerzahlen angesetzt.

Trumps Kupferzoll sorgt für Preisschub in USA +++ US-Regierung im Fall Epstein in der Defensive

Tesla-Aktie stürzt nach Musks Partei-Ankündigung ab

Die Tesla-Aktie hat am Montag deutlich an Wert verloren, nachdem Firmenchef Elon Musk die Gründung einer eigenen Partei angekündigt hatte. Zudem setzte US-Präsident Donald Trump am Wochenende das Steuer- und Ausgabengesetz in Kraft, das die Abschaffung von Elektroauto-Subventionen in den USA vorsieht. Die Tesla-Aktie startete in den US-Handel mit einem Kursverlust von rund sieben Prozent.