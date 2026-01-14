recht sonnig-2°
Creator Studio: Apple greift Adobe mit Abo für Kreativ-Apps an

14.01.2026

Apple greift den Platzhirsch Adobe sowie Entwickler von Musik-Anwendungen mit einem Bündel-Abo für seine Kreativ-Apps an. Das Angebot mit dem Namen Apple Creator Studio wird ab Ende Januar unter anderem Zugang zum Videoschnitt-Programm Final Cut Pro, der Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro und der Musikaufnahme-Software Logic Pro bieten.

Den Preis für das Studio-Bündel setzte Apple auf 12.99 Euro im Monat bzw. 129 Euro im Jahr fest – und damit deutlich unter dem Niveau von Adobe. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen für Apples kostenlose Büroprogramme wie die Textverarbeitungs-Software Pages.

Mit dem Vorstoss macht Apple einen neuen Anlauf, von der breiten Nutzung der Geräte des Konzerns in der Kreativ-Industrie von iPhones über iPad-Tablets bis hin zu Mac-Computern mit einem grösseren Software-Geschäft zu profitieren. (sda/awp/dpa)

Milliardendeal: Apple greift zu Googles KI, um Siri endlich weniger dumm zu machen
Themen
