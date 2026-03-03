Volksinitiative gegen illegale Inhalte bei Social Media und Co. lanciert

Die von Guido Fluri gestartete «Internet-Initiative» will Tech-Giganten zur Verantwortung ziehen. Sie sollen stärker gegen illegale Inhalte wie Kindesmissbrauch, Betrug und Desinformation vorgehen müssen.

Am Dienstag wurde der Initiativtext im Bundesblatt veröffentlicht. Die Initiantinnen und Initianten haben bis 3. September 2027 Zeit, um die für das Zustandekommen nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln.

Die «Internet-Initiative» wurde von der Guido Fluri Stiftung lanciert, dahinter steht der bekannte gleichnamige Schweizer Unternehmer und Aktivist gegen Kindesmisshandlung.

«Unsere Grundrechte sind durch die Tech-Giganten bedroht», sagte Fluri, Unternehmer aus dem Aargau und Urheber der eidgenössischen Volksinitiative «Zum Schutz der Grundrechte und der Demokratie im digitalen Raum (Internet-Initiative)» am Dienstag in Bern.

Worum geht es?

Es gehe um den Schutz der Schweizer Demokratie, so Fluri. Dies sei keine Frage von Links oder Rechts. «Wollen wir ein Internet, das unsere Gesellschaft aushöhlt - oder wollen wir ein freies Internet?», fragte er. Es gehe um Freiheit und um Unabhängigkeit. «Wir kuschen nicht, wenn es um unsere Demokratie geht.»

2010 hatte Fluri die nach ihm benannte Guido Fluri Stiftung gegründet. Und er war 2013/2014 Initiant der Initiative für staatliche Wiedergutmachung gegenüber Opfern von sexuellem Missbrauch.

Auf digitalen Kommunikationsplattformen würden kriminelle und staatsgefährdende Inhalte massenhaft verbreitet, argumentieren die Initianten. Die Gesellschaft und besonders Kinder und Jugendliche seien im digitalen Raum massiv gefährdet durch illegale Gewalt- und Missbrauchsbilder, Cyberkriminalität und ausländische Desinformationskampagnen. Die «Internet-Initiative» bringe der Schweiz das sichere Internet zurück.

Welche Parteien unterstützen die Initiative?

Der Vorstoss wird von Politikerinnen und Politikern von SVP, SP, Mitte, FDP, Grünen und GLP unterstützt.

Plattformen und Anbieter dürften sich nicht mehr damit begnügen, ihre Reichweite zu optimieren, sondern müssten auch Risiken begrenzen, sagte der Freiburger Grünen-Nationalrat und Tech-Spezialist Gerhard Andrey. Er hat an der Ausarbeitung des Initiativtextes mitgewirkt. Es gehe um einen Wandel: weg von der Maximierung der Aufregung, hin zur Qualität im digitalen Raum.

Die Verbreitung pädo-krimineller Inhalte habe in letzter Zeit explosionsartig zugenommen - und auch die sexuelle Ausbeutung durch das Internet, warnte die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr-Düsel. Als Mutter zweier Kinder sei sie darüber besonders besorgt.

Was soll sich konkret ändern?

Die Initiative verlangt, dass grosse Social-Media-Plattformen, Suchmaschinen und KI-Anbieter die Risiken ihrer Dienste analysieren und Massnahmen zur Begrenzung ergreifen. Die Initianten kritisieren, das Geschäftsmodell der Techkonzerne ziele auf maximale Aufmerksamkeit ohne Verantwortlichkeit. Bei Verletzung der Sorgfaltspflicht sollen Konsequenzen drohen.

Die Bundesverfassung soll wie folgt geändert werden: Screenshot: fedlex.admin.ch

Demnach sollen die Techkonzerne, die die problematischen Plattformen betreiben, verpflichtet werden:

«die Menschen vor Verletzungen ihrer Grundrechte zu schützen;

die Verbreitung von Inhalten zu verhindern, die sexualisierte Gewalt enthalten, zu Gewalt anstiften oder Gewalt verherrlichen;

die systemischen Risiken im Hinblick auf Manipulationen der demokratischen Entscheidungsprozesse, namentlich durch Desinformation oder algorithmische Verstärkung, zu begrenzen;

die Bevölkerung vor Cyberkriminalität zu schützen.»

Das Logo zur neuen Volksinitiative. Screenshot: internet-initiative.ch

Die am 10. Februar eingereichte Unterschriftenliste zur eidgenössischen Volksinitiative «Zum Schutz der Grundrechte und der Demokratie im digitalen Raum (Internet-Initiative)» entspreche den gesetzlichen Formen, heisst es in der Bundesblatt-Veröffentlichung.

Auf der eigens eingerichteten Website internet-initiative.ch können auch Unterschriftenbögen angefordert werden, um zum Gelingen der Initiative beizutragen.

