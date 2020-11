Digital

Apple-Event «One More Thing»: Diese neue Produkte dürften gezeigt werden



Heute ist Apples «One More Thing»-Event – diese neuen Produkte sind zu erwarten

Nach den iPhones im Oktober will Apple am 10. November weitere Neuheiten vorstellen. Was könnte das sein? Branchenkenner haben eine ziemlich klare Vorstellung.

Wenn Apple neue Produkte unter der Überschrift «One more thing» ankündigt, muss es etwas Grosses sein. Schliesslich nutzte der frühere Apple-Chef Steve Jobs exakt die gleichen Worte, wenn er zum Highlight seiner Keynotes überleiten wollte.

Was also will Apple am Dienstag, den 10. November, vorstellen?

Neue Mac-Chips

Apple-Kenner rechnen mit einem neuen Mac-Computer. Das allein ist noch nichts Besonderes. Doch die neuen Geräte werden wohl die ersten Apple-Rechner mit einer im Konzern entwickelten ARM-Chiparchitektur.

Wie heise.de berichtet sollen die hauseigenen Chipsätze unter dem Namen Apple Silicon firmieren und gleich in drei neuen Geräten zum Einsatz kommen: zwei neuen MacBook-Pro-Modellen in den Grössen 13 und 16 Zoll sowie einem MacBook Air mit 13-Zoll-Display.

Bisher hatte Apple bei seinen Rechnern auf Intel-Chips gesetzt. Bereits im Juni hatte der iPhone-Konzern jedoch bekannt gegeben, dass er künftig ähnlich wie bei seinen Smartphones und Tablets sowohl die Hard- als auch Software aus einer Hand liefern werde. Tatsächlich könnte Apple eine auf Computer angepasste Variante des Prozessorchips verbauen, die auch beim iPhone 12 zum Einsatz kommt.

Neues Zubehör?

Optisch wird sich hingegen wenig an den Geräten ändern, sagen Beobachter voraus. Die ersten Desktop-Rechner mit Apple-Chipsätzen werden erst im kommenden Jahr erwartet. Ausserdem sollen zwei kompaktere Notebooks in Arbeit sein.

Die Keynote beginnt am Dienstag um 19 Uhr Schweizer Zeit. Apple-Fans hoffen auf eine Praxis-Demonstration, wie leistungsfähig die neue Hardware wirklich ist, zum Beispiel im Hinblick auf Geschwindigkeit und Grafikleistung.

Des Weiteren könnte Apple neues Zubehör präsentieren. Es gibt schon länger Spekulationen über neue High-End-AirPods und Bluetooth-Tracker, die den Namen «AirTags» tragen sollen und eine völlig neue Produktkategorie begründen könnten.

