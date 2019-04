Netflix pinkelt Apple ans Bein: Streaming-Option fällt überraschend weg

Netflix verweigert User mit Apple-Gerät überraschend die AirPlay-Funktion. Hintergrund ist offenbar ein Streit um den neuen Standard AirPlay 2, der mit persönlichen Daten geizt.

Wie The Verge berichtet, hat Netflix ohne Vorwarnung die Unterstützung von Apple AirPlay gestrichen. Damit ist es nicht mehr so leicht möglich, Netflix-Inhalte kabellos von einem Apple-Geräte wie dem iPhone auf die Fernseh-Settop-Box Apple TV oder andere Apple-Geräte zu übertragen.

Die Massnahme erfolgte bereits vor gut einer Woche. Netflix nennt zur Begründung nur vage «technische Einschränkungen».

Hintergrund ist offenbar, dass sich Netflix durch den Nachfolger-Standard AirPlay 2 benachteiligt fühlt. Dieser soll in viele neue Smart-Fernseher integriert werden, verhindert aber, dass der Streaming-Anbieter die Geräte eindeutig identifizieren kann. Dadurch sei es unmöglich, die Geräte voneinander zu unterscheiden, die Inhalte entsprechend anzupassen und dem Nutzer die optimale Darstellung zu garantieren, klagt Netflix. Deshalb habe man sich dazu entschieden, die AirPlay-Verbindung ganz zu kappen.

«Führende TV-Hersteller integrieren AirPlay 2 bereits direkt in ihre Fernseher. So kannst du jetzt einfach von deinem iOS-Gerät oder Mac aus so ziemlich alles über deinen AirPlay 2 fähigen Smart‑TV teilen oder spiegeln. Du kannst sogar Musik auf deinem Fernseher abspielen und ihn mit anderen AirPlay 2 kompatiblen Laut­sprechern bei dir zuhause synchronisieren.»

quelle: apple.com