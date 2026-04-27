Pannenhelfer des ADAC im Einsatz: Die betreuten Autos werden im Schnitt immer älter. Bild: www.imago-images.de

Das sind die schlechtesten Autos, laut Pannenstatistik

Lange Zeit galten sie als unfehlbar, jetzt bleiben sie liegen: Die neue ADAC-Pannenstatistik entlarvt schwere Mängel bei Toyota. Welche Autos glänzen und welche Modelle Käufer besser meiden.

Markus Abrahamczyk / t-online

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Das Wichtigste in Kürze

Moderne Autos zeigen keine erhöhte Pannenanfälligkeit

Hyundai und Toyota schwächeln in der Pannenstatistik

Elektroantrieb ist pannensicherer als Verbrenner

Europäische Hersteller bauen derzeit besonders verlässliche Autos. Dagegen enttäuschen Modelle von Toyota und Hyundai in der neuesten ADAC-Auswertung.

Für die aktuelle Pannenstatistik wertete der deutsche Verkehrsclub ADAC die Einsätze des Jahres 2025 aus. Das Ergebnis zeigt deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Antriebsarten und Herstellern.

Wo Technik am längsten hält

Die Statistik nennt klare Favoriten: Wer einen Kleinst- oder Kleinwagen sucht, bleibt mit dem VW up!, dem Skoda Citigo oder dem Audi A1 am seltensten liegen. In der Mittelklasse dominieren deutsche Marken: Die Audi-Modelle A3 und A4 sowie die 1er- und 3er-Reihe von BMW weisen kaum Mängel auf. Auch Mittelklasse-Stromer wie Škoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y und VW ID.4 überzeugen mit wenig Pannen.

Schwachstellen bei Gebrauchten

Trotzdem ist Vorsicht geboten. Der Opel Insignia (bis 2019) und der Ford S-Max (2016–2018) fielen mit überdurchschnittlich vielen Pannen durch. Auch bei Modellen wie dem Nissan Qashqai (2019), dem Mazda 3 (2020) und gleich mehreren Toyota-Modellen rät der ADAC zum genauen Hinsehen.



Die Schlechtesten in ihrer Klasse

Kleinstwagen: keine ungenügenden Modelle

keine ungenügenden Modelle Kleinwagen:

- Opel Meriva (2016–2017)

- Toyota Yaris (2021–2023)

- Toyota Yaris Cross (2022–2023)

- Opel Meriva (2016–2017) - Toyota Yaris (2021–2023) - Toyota Yaris Cross (2022–2023) Untere Mittelklasse:

- Nissan Qashqai (2019)

- Renault Scénic (2018–2019)

- Toyota Corolla (2023)

- Toyota C-HR (2020–2022)

- Mazda 3 (2020)

- Mazda CX-30 (2020)

- Ford Kuga (2021)

- Nissan Qashqai (2019) - Renault Scénic (2018–2019) - Toyota Corolla (2023) - Toyota C-HR (2020–2022) - Mazda 3 (2020) - Mazda CX-30 (2020) - Ford Kuga (2021) Mittelklasse:

- Opel Insignia (2016–2019, 2022)

- Toyota RAV4 (2017–2022)

- Ford S-Max (2016–2018)

- Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)

- Opel Insignia (2016–2019, 2022) - Toyota RAV4 (2017–2022) - Ford S-Max (2016–2018) - Hyundai Ioniq 5 (2022–2023) Obere Mittelklasse: keine ungenügenden Modelle

keine ungenügenden Modelle Transporter/Vans:

- Renault Master (2019)

- Fiat Ducato (2016–2021, 2023)

Die Besten in ihrer Klasse

Kleinstwagen:

- Dacia Spring

- Škoda Citigo

- Suzuki Ignis

- Toyota Aygo

- VW up!

- Dacia Spring - Škoda Citigo - Suzuki Ignis - Toyota Aygo - VW up! Kleinwagen:

- Audi A1

- BMW i3

- Mazda 2

- Mazda CX-3

- Mitsubishi Space Star

- Opel Crossland

- Renault Zoe

- Seat Arona

- Seat Ibiza

- Škoda Fabia

- Škoda Kamiq

- Škoda Yeti

- Suzuki Swift

- Suzuki Vitara

- VW Polo

- VW T-Cross

- VW Taigo

- Audi A1 - BMW i3 - Mazda 2 - Mazda CX-3 - Mitsubishi Space Star - Opel Crossland - Renault Zoe - Seat Arona - Seat Ibiza - Škoda Fabia - Škoda Kamiq - Škoda Yeti - Suzuki Swift - Suzuki Vitara - VW Polo - VW T-Cross - VW Taigo Untere Mittelklasse:

- Audi A3

- Audi Q2

- Audi Q3

- BMW 1er-Reihe

- BMW 2er-Reihe

- BMW iX1

- BMW X2

- Cupra Born

- Cupra Formentor

- Cupra Leon

- Mazda CX-5

- Mercedes-Benz A-Klasse

- Mercedes-Benz B-Klasse

- Mercedes-Benz EQA

- MG MG4

- Mitsubishi ASX

- Mitsubishi Eclipse Cross

- Renault Austral

- Seat Ateca

- Seat Leon

- Škoda Karoq

- Škoda Rapid

- Škoda Scala

- Volvo XC40

- VW Beetle

- VW Golf

- VW ID.3

- VW Nutzfahrzeuge Caddy

- VW T-Roc

- VW Tiguan

- VW Touran

- Audi A3 - Audi Q2 - Audi Q3 - BMW 1er-Reihe - BMW 2er-Reihe - BMW iX1 - BMW X2 - Cupra Born - Cupra Formentor - Cupra Leon - Mazda CX-5 - Mercedes-Benz A-Klasse - Mercedes-Benz B-Klasse - Mercedes-Benz EQA - MG MG4 - Mitsubishi ASX - Mitsubishi Eclipse Cross - Renault Austral - Seat Ateca - Seat Leon - Škoda Karoq - Škoda Rapid - Škoda Scala - Volvo XC40 - VW Beetle - VW Golf - VW ID.3 - VW Nutzfahrzeuge Caddy - VW T-Roc - VW Tiguan - VW Touran Mittelklasse:

- Audi A4

- Audi A5

- Audi Q4 e-tron

- Audi Q5

- BMW 3er-Reihe

- BMW 4er-Reihe

- BMW i4

- BMW X3

- Mercedes-Benz GLB

- Seat Tarraco

- Škoda Enyaq

- Tesla Model 3

- Tesla Model Y

- VW ID.4

- VW Passat

- Audi A4 - Audi A5 - Audi Q4 e-tron - Audi Q5 - BMW 3er-Reihe - BMW 4er-Reihe - BMW i4 - BMW X3 - Mercedes-Benz GLB - Seat Tarraco - Škoda Enyaq - Tesla Model 3 - Tesla Model Y - VW ID.4 - VW Passat Obere Mittelklasse:

- Audi Q8 E-tron

- BMW 5er-Reihe

- BMW X5

- Mercedes-Benz GLE

- VW Arteon

- Audi Q8 E-tron - BMW 5er-Reihe - BMW X5 - Mercedes-Benz GLE - VW Arteon Transporter/Vans:

- Mercedes-Benz Sprinter

«Audi, BMW, Mercedes, die Marken des VW-Konzerns sowie Mitsubishi und Tesla überzeugen durchgehend.» ADAC

Hauptursache für Pannen ist die Starterbatterie. 45,4 Prozent der Pannen sind 2025 auf das Konto einer leeren Batterie gegangen. Pannenursache Nummer zwei sind Motorprobleme (21,8 Prozent), wobei diese bei gleich alten E-Autos viel seltener auftreten. Danach folgen Probleme mit Anlasser, Beleuchtung, Reifen oder Schliesssystem.

Das Batterieproblem bei Toyota und Hyundai

Die grösste Überraschung liefert Toyota. Die japanischen Modelle C-HR und RAV4 weisen über fast alle Baujahre hohe Pannenraten auf. Auch der Yaris sowie der Yaris Cross (2021–2023) bleiben häufig stehen. Ursache ist meist die Starterbatterie: Versagt sie, lässt sich der Wagen nicht mehr starten. Dass Toyota seit 2024 nachbessert, schlägt sich in der aktuellen Statistik noch nicht nieder.



«Diese Pannenhäufigkeiten überraschen, denn die Marke Toyota hat sich in der Vergangenheit eigentlich zu Recht den Ruf erworben, Autos zu bauen, die durch höchste Zuverlässigkeit glänzen», schreibt der ADAC.

Bei Hyundai bereitet der elektrische Ioniq 5 (2022–2023) Probleme. Oft versagt die Ladesteuereinheit (ICCU). In der Folge wird die Bordbatterie nicht mehr geladen und der Wagen bleibt unvermittelt stehen. Hyundai hat hierzu bereits Rückrufe gestartet.

Ältere Ioniq 5 von Hyundai hatten Probleme mit dem integrierten Ladegerät, was zu Ladeabbrüchen und Totalausfällen führen kann. Der Hersteller besserte im Rahmen der Garantie und Kulanz nach.

Bild: Hyundai

Elektroantrieb ist pannensicherer als Verbrenner

Ein deutlicher Trend zeigt sich beim Vergleich der Antriebsarten: Elektroautos bleiben seltener liegen als Benziner oder Diesel. Bei jungen Fahrzeugen kommen auf 1000 Stromer nur etwa zwei Pannen, bei ebenfalls jungen Benzin- und Diesel-Autos sind es fast sechs. Nach fünf Jahren ist das Risiko bei E-Autos um 40 Prozent geringer als bei gleich alten Verbrennern.

Die Statistik beweist: Weniger Bauteile bedeuten weniger Ärger. Wo kein Getriebe und keine Kolben arbeiten, bleibt das Auto seltener am Strassenrand stehen.



Tipp: Auf der Website des ADAC lässt sich für jedes Modell prüfen, ob ein bestimmter Jahrgang anfällig für Pannen ist.

Diese Autos wurden berücksichtigt Insgesamt umfasst die ADAC-Pannenstatistik 158 Modellreihen von 27 Herstellern. Herangezogen wurden alle Pannen im Laufe des Jahres 2025, die Fahrzeuge im Alter von 2 bis 9 Jahren (also Erstzulassung 2016 bis 2023) betrafen. Simpler Antrieb: Da kleine E-Autos wie der VW up! auf komplexe Bauteile verzichten, bleiben sie selten am Strassenrand stehen. Bild: vw

Verwendete Quellen: