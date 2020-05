Digital

Hier wird der Praktikant von der Taser-Drohne gegrillt

Eine neue Drohne, die mit einem 80'000-Volt-Taser bewaffnet ist. Und an wem wird sie getestet? Natürlich am Praktikanten.

Bisher wurden die mit dem Smartphone gesteuerten Drohnen meist für Panoramaaufnahmen aus der Luft verwendet. Das Unternehmen Chaotic Moon setzt nun auf Bewaffnung. Allerdings weniger um die Lufthoheit gegen vorlaute Vögel zu sichern, sondern als persönliche Sicherheitsdrohne.

Im Video testen die Entwickler das mit einem 80'000 Volt starken Taser ausgestattete Fluggerät an einem Praktikanten. Vorgestellt wurde das Konzept an der SXSW Fachausstellung in Austin im US-Bundesstaat Texas.

