Der neue Lancia Ypsilon wird bei uns voraussichtlich Mitte 2025 erhältlich sein. bild: lancia

Lancia meldet sich mit diesem Elektroauto zurück

Nach über einem Jahrzehnt ohne neues Modell feiert Lancia mit dem elektrischen Kleinwagen Ypsilon ein Comeback. Auch ein Verbrenner ist geplant.

Christopher Clausen / t-online

Ein Artikel von

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Fiats Edelmarke ein neues Modell vorgestellt hat – und seit 2017 waren Modelle wie Ypsilon, Thema oder Delta hierzulande gar nicht mehr erhältlich. Nur in Italien war der Kleinwagen Ypsilon noch verfügbar und war dort im vergangenen Jahr das meistverkaufte Fahrzeug im Kleinwagensegment. Nun hat die Marke ihr internationales Comeback angekündigt – mit der Neuauflage des Ypsilon als Startpunkt.

Stellantis erweckt die Marke Lancia zu neuem Leben. bild: lancia

Erinnerungen an frühere Modelle

Bei ihrer Rückkehr setzen die Italiener auf einen 4,08 Meter langen Kleinwagen, der zunächst als reines E-Auto startet. Der Neue ist damit gut 20 Zentimeter länger als sein Vorgänger. Zusammen mit Alfa Romeo und DS bildet er innerhalb des Stellantis-Konzerns die «Premiumfamilie». Der Anspruch: Hochwertiger, feiner und auch teurer als ähnliche Modelle sollen diese Autos sein.



Lancia greift dafür tief in die Traditionskiste: So ist die Frontpartie mit dem neuen Lancia-Logo zwischen einer durchgehenden Lichtleiste und den markanten Scheinwerfern eine Hommage an den sportlichen Montecarlo der 80er-Jahre. Dazu kommt ein ungewohnt grosser, verchromter Schriftzug auf der Motorhaube.

Der findet sich auch am Heck auf einer dunkel gehaltenen Blende zwischen den herausragenden und kreisrunden Rückleuchten, die mit einem liegenden «Y» garniert sind. Die Form wird den Fans des einstigen Super-Sportwagens Strato bekannt vorkommen.

Der Innenraum ist mit Velours ausgeschlagen. bild: lancia

Blick in den Innenraum: Hier geht es digital zu. Ein Zentralmonitor sowie ein Display hinter dem unten abgeflachten Lenkrad mit je 10,25 Zoll sind mit an Bord. In den Verkauf geht zunächst das Premieren-Modell Ypsilon Cassina, von dem nur 1'906 Exemplare (Geburtsjahr von Lancia) und nur für Italien gebaut werden. Hier sind Sitze, Türverkleidungen und die Oberseite des Armaturenbretts aus blauem Velours, einer historischen Lancia-Farbe. Wie die anderen Innenausstattungen später aussehen werden, ist noch nicht klar.

Bedient werden die wichtigsten Funktionen per Touch auf dem Monitor oder mittels einer Schalterleiste unterhalb des Ablagetisches. Der übliche Wählschalter in E-Autos (vorwärts, rückwärts, neutral) wurde zu drei Drucktasten zwischen den Sitzen geschrumpft.

Erst elektrisch und dann mit Benziner

Die Technik des neuen Ypsilon ist grundsätzlich bekannt – er teilt sie sich mit Konzernmodellen wie dem Opel Corsa, Peugeot 208e und Fiat 600e. Hier wie dort gibt es eine E-Maschine mit 115 kW/156 PS an der Vorderachse und einen Akku mit 54 kWh im Wagenboden. Der soll für gut 400 Kilometer reichen und kann danach mit bis zu 100 kW geladen werden. Genau wie Corsa & Co. wird es den Ypsilon laut Lancia auch als Benziner mit Mild-Hybrid-Motoren (100 PS) geben. Und auch eine sportliche HF-Version mit 280 PS (ebenfalls elektrisch) ist angekündigt.

Technische Daten

Länge: 4,08 m, Breite: 1,76 m, Höhe: 1,44 Meter, Radstand: 2,54 m

4,08 m, Breite: 1,76 m, Höhe: 1,44 Meter, Radstand: 2,54 m Gewicht: 1'584 kg

1'584 kg Kofferraum-Volumen: 309 Liter

309 Liter Antrieb: Elektromotor, 115 kW/156 PS, Drehmoment: 260 Nm

Elektromotor, 115 kW/156 PS, Drehmoment: 260 Nm Akku: 54 kWh

54 kWh Beschleunigung 0 – 100 km/h: 8,2 s

8,2 s Elektrische Reichweite: bis 403 km (innerstädtisch: bis 600 km)

bis 403 km (innerstädtisch: bis 600 km) Ladedauer auf 80 Prozent: 24 min bei 100 kW (DC), 5:15 Std. bei 11 kW (AC)

24 min bei 100 kW (DC), 5:15 Std. bei 11 kW (AC) Verbrauch: 16,4-14.3 kWh/100 km

Marktstart und Preise

Schweizer Kunden müssen sich bis zum Marktstart allerdings noch etwas gedulden: Während der Ypsilon in Italien noch in diesem Jahr als Sondermodell Cassina (ab 39'500 Euro) in den Handel kommen soll, kündigt Lancia das Comeback bei uns erst für Mitte 2025 an. Die Preise beginnen bei rund 24'000 Euro für den Mild-Hybrid und bei rund 35'000 Euro für die Elektroversion.

Weitere Modelle geplant

Damit das Comeback nicht zum Strohfeuer wird, hat Lancia für 2026 und 2028 bereits zwei weitere, dann ausschliesslich elektrische Neuheiten angekündigt. Mit denen soll die Marke in die Kompakt- und die Mittelklasse aufsteigen. Als Namen sind die klassischen Bezeichnungen Delta (Golf-Klasse, 2026) und Gamma (Mittelklasse, 2028) im Gespräch.