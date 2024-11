Suzuki enthüllt sein erstes Elektroauto – so sieht der E-Vitara aus

Wieso kann es nicht mehr Elektroautos geben, die so cool sind wie dieser Retro-Renault?

Nach dem verzögerten Anlauf bei der E-Mobilität plant Suzuki, sein Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen sukzessive auszubauen. Dabei leistet der japanische Hersteller seinem grösseren Partner, Weltmarktführer Toyota, sogar noch Schützenhilfe. Toyota hat erst in der vergangenen Woche ein neues Modell auf Suzukis Heartect-Plattform als modifizierte Variante des E-Vitara angekündigt.

Das neue Modell wird in Indien gefertigt. Im kommenden Sommer wird der elektrische Vitara zu einem geschätzten Preis von gut 30'000 Franken auf den Markt kommen.

Während die kleinere Variante ausschliesslich im Verbund mit Frontantrieb und E-Motor mit 106 kW/144 PS Leistung angeboten wird, gibt es die grössere Variante auch mit Allradantrieb. Dann sorgt ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse für eine Gesamtleistung von 135 kW/183 PS und ein maximales Drehmoment von 300 Nm. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Die Allrad-Talente soll der Elektro-Vitara vor allem im sogenannten Trail-Modus unter Beweis stellen. Er dosiert die Elektropower und soll sie mit viel Traktion auf den Schotter bringen.

Im Vergleich zu seinem Verbrenner-Vorgänger legt der elektrische Vitara in allen Abmessungen zu. Auf 4,28 Meter Länge, 1,8 Meter Breite und 1,64 Meter Höhe bietet er Platz für fünf Personen, die vor allem von dem um 20 Zentimeter längeren Radstand (2,70 Meter) profitieren.

Doch nun stehen in den kommenden fünf Jahren fünf batterieelektrische Modelle im Kompakt- und Kleinwagensegment für Europa im Plan. Der elektrische Vitara macht dabei den Anfang. Er steht auf der konzerneigenen Heartect-e-Plattform für Fahrzeuge im Kleinwagen bzw. B-Segment und ist mit 1'700 Kilogramm Leergewicht vergleichsweise leicht, was auch mit den Bemühungen der Marke zusammenhängt, den ökologischen Fussabdruck durch geringes Gewicht zu reduzieren – und auch die Kosten.

Der Suzuki Vitara gehört seit Ende der Achtzigerjahre zu den bekanntesten Modellen von Suzuki. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Japaner diesen Namen als Aushängeschild für ihre Elektro-Offensive nutzen. Bisher hatte sich Suzuki beim Thema E-Mobilität weitgehend bedeckt gehalten. Einer der Gründe: Die auf Klein- und Kompaktwagen sowie Allradfahrzeuge spezialisierte Marke ist auf ihrem Heimatmarkt Japan sowie in Indien eine grosse Nummer – und dort zählen andere Werte als die teure Akkutechnik.

