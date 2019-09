Digital

Dieses Handy zeigt uns, wie die Zukunft der Smartphones aussehen könnte

Faltbare Smartphones sollen den Handymarkt revolutionieren. Jetzt versucht der chinesische Hersteller Xiaomi aber ein anderes Konzept: Ein Gerät, das fast nur aus Bildschirm besteht.

Der chinesische Smartphone -Konzern Xiaomi hat auf seiner Präsentation in Peking ein neues Premium-Smartphone präsentiert: Das Mi Mix Alpha.

Das Gerät besticht dabei vor allem durch sein innovatives Bildschirmkonzept: Fast das gesamte Gerät besteht aus einem Display. Xiaomi spricht hierbei von einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 180.6 Prozent. Eine Bildschirmauflösung nannte Xiaomi aber nicht.

Bild: EPA

Teure Materialien sollen Smartphone unkaputtbar machen

Bei so einem Design stellt sich natürlich sofort die Frage, wie stabil das Gehäuse ist. Hier versucht Xiaomi mit möglichst teuren Materialien Schäden vorzubeugen. So ist die Kamera in Keramik eingebettet und wird mit Saphirglas geschützt. Die Ränder wiederum bestehen aus einer Titanlegierung, die dreimal härter als Edelstahl sein soll und trotzdem leichter sei.

Ob das reicht, um das Gerät vor ernsten Schäden zu bewahren, wenn es runter fällt, wird sich noch zeigen müssen – zumal man eine Handy-Hülle bei diesem Design wohl vergessen kann.

Bild: Xiaomi

Kamera mit 108 Megapixeln

Das Konzept wird lediglich durch einen Streifen für die Kamera unterbrochen. Und die soll laut Xiaomi unter anderem mit einem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet sein. Jedoch werden bei dieser Sensor-Technik vier Pixel zu einem Bildpunkt zusammengerechnet. Dadurch entstehen Bilder mit 27 Megapixeln.

Auch eine 12-Megapixel Tele-Linse und eine 20-Megapixel Weitwinkellinse sind verbaut. Zudem verfügt das Gerät über eine optische Bildstabilisierung. Eine Frontkamera spart sich Xiaomi. Selfies sind dank des Bildschirms auf der Rückseite trotzdem problemlos möglich.

Bild: EPA

Mega-Technik, aber kleiner Akku

Das Mi Mix Alpha ist 5G-fähig und hat den aktuellen Snapdragon 855+ als Prozessor verbaut. Als Arbeitsspeicher nennt Xiaomi zwölf Gigabyte, der interne Speicher ist 512 Gigabyte gross. Damit befindet sich Xiaomis Smartphone technisch gesehen in der Premium-Klasse.

Als Akku nennt Xiaomi 4'050 Milliamperestunden. Auch das ist bei aktuellen Premium- Smartphones Standard. Allerdings muss der Akku im Vergleich zu anderen Geräten beinahe die doppelte Displayfläche mit Strom versorgen. Wie lang das Gerät in der Praxis hält, ist also fraglich.

Bild: Xiaomi

Preis: Um die 2'770 Franken

Tasten für Lautstärke und Co gibt es nur virtuell: Diese hat Xiaomi an der schmalen Seite des Geräts verortet. Auch die Statusanzeigen finden sich hier.

Das Mi Mix Alpha soll 19.999 Renmimbi kosten. Das sind umgerechnet etwa 2'770 Franken. Das Gerät wird laut Xiaomi nur in kleiner Stückserie angefertigt. und soll ab Dezember in China erscheinen. Ob das Gerät in die Schweiz kommt, steht bisher nicht fest.

Bild: AP/AP

Dass Xiaomi aber sehr am Schweizer Markt interessiert ist, zeigt, die Eröffnung des Flagship-Stores in Zürich Ende September. Es ist erst der zweite Laden, den Xiaomi in Europa eröffnet. In den letzten Jahren hat bereits Huawei mit den Mate-Modellen im Porsche Design bewiesen, dass die Schweiz ein attraktiver Markt für hochpreisige Premium-Smartphones ist. Die Schweiz gehörte jeweils zu den wenigen Märkten, in denen die über 1500 Franken teuren, limitierten Porsche-Modelle verkauft wurden.

