Hochnebel
DE | FR
burger
Digital
Games

Gaming-Boom in der Schweiz hält an

Bild

Gaming-Boom in der Schweiz hält an – 57 Prozent der Bevölkerung spielt regelmässig, aber …

Gaming erfreut sich in der Schweiz immer grösserer Beliebtheit. Vor allem Spiele auf Konsolen sind auf dem Vormarsch.
10.11.2025, 08:3310.11.2025, 08:36

Laut der aktuellen Digimonitor-Studie von IGEM und WEMF spielen mittlerweile 57 Prozent der Bevölkerung regelmässig. Das entspricht rund 3,6 Millionen Personen. 23 Prozent zocken sogar täglich, wie der veröffentlichten Studie zu entnehmen ist.

Damit habe Gaming erstmals Streaming-Plattformen wie Spotify und Netflix überholt. Diese erreichen 55 Prozent bzw. 54 Prozent der Bevölkerung.

Im Vergleich zur letztjährigen Erhebung sei die Anzahl der Gamer, die jeden Tag spielen, von 1,3 Millionen auf 1,4 Millionen Menschen angewachsen. Konsolen wie die Playstation oder der Nintendo Switch hätten dabei den grössten Zuwachs an Nutzenden verzeichnet.

Das Smartphone als bevorzugtes Gerät bleibe aber der Spitzenreiter. Mit 2,7 Millionen Nutzenden wird das meistgenutzte Gaming-Gerät gefolgt von Konsolen (1,7 Mio.), Tablets (1,3 Mio.), Laptops (1,1 Mio.) und Desktop-PCs (0,9 Mio.).

Gaming-Boom, aber es gibt einen Haken

Häufig wird dafür indes wenig bis gar kein Geld ausgegeben. Mit 47 Prozent zahlt nicht mal die Hälfte etwas für ihre Games und nur 30 Prozent sind bereit überhaupt etwas zu bezahlen.

Was das Genre anbelangt, dominieren vor allem sogenannte «Casual Games» wie Denk-, Lern- und Gedächtnisspiele. Auf der anderen Seite erreichen sogenannte Core-Games wie Jump'n'Run, Rennspiele und Ego-Shooter vor allem junge Männer. (sda/awp)

Erkennst du diese Kult-Spiele anhand eines Bildes?
Nintendo Switch 2 pulverisiert alle Verkaufsrekorde – aber eine Bestmarke hält Sony noch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Setups, von denen viele Gamer und Gamerinnen träumen dürften
1 / 28
Setups, von denen viele Gamer und Gamerinnen träumen dürften
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
2
«Die Kehrtwende des Bundesrates ist widersinnig»
3
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
4
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
5
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Shutdown-Ende: US-Senat stimmt für Übergangsfinanzierung
5
NBA-Rekordcoach Wilkens gestorben +++ Rockets reagieren auf Niederlage
OpenAI-Chef Sam Altman erhält Gerichtsvorladung – live auf der Bühne
Sam Altman erlebte bei einer Diskussionsveranstaltung eine ziemliche Überraschung. Statt einer Frage zu KI erhielt er plötzlich ein Gerichtsdokument.
Bei einer Veranstaltung mit dem Gründer und Chef von OpenAI, Sam Altman Anfang der Woche in San Francisco, ereignete sich eine kuriose Szene. Kurz nach Beginn der Diskussion zwischen Altman und dem Trainer des Basketballteams Golden State Warriors, Steve Kerr, sprang ein Mann auf die Bühne, hielt ein Dokument in die Höhe und erklärte, dass es eine gerichtliche Vorladung für Altman sei.
Zur Story