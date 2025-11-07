Nebel
GTA 6 verzögert sich weiter – dann kommt der Release

Fans brauchen Geduld: «GTA VI» verzögert sich weiter

07.11.2025, 08:0807.11.2025, 08:08

Das mit Spannung erwartete neue Spiel aus der Reihe «Grand Theft Auto» wird nach der nächsten Verzögerung frühestens in einem Jahr erscheinen. Zuletzt hatte die Spielefirma Rockstar Games einen Termin Ende Mai kommenden Jahres in Aussicht gestellt.

FILE - Scenes from the trailer of Grand Theft Auto VI are shown on a smartphone and monitor in New York on Tuesday, Dec. 5, 2023. (AP Photo/Peter Morgan, File) Video Game Delay
Das neue «Grand Theft Auto» dürfte wohl erst in etwa einem Jahr auf den Markt kommen.Bild: keystone

Jetzt soll es der 19. November 2026 werden. In den zusätzlichen Monaten werde man das Spiel weiter aufpolieren können, hiess es zur Begründung. «GTA VI» ist das nächste Spiel der Reihe «Grand Theft Auto». Es ist der erste neue Teil seit «GTA V» im Jahr 2013.

Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website «Gamesbeat» auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die Aktie von Take-Two fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent.

GTA setzte Massstäbe

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia. (dab/sda/dpa)

