So machte Google einen unschuldigen Schweizer (ungewollt) zum Serienkiller

Handynummer des britischen Aussenministers war im Internet

Zwei Monate nachdem bekannt wurde, dass die Handynummer des britischen Premierministers Boris Johnson über Jahre frei im Internet abrufbar war, sind auch Kontaktdaten von Aussenminister Dominic Raab gefunden worden. Wie der «Guardian» am Dienstag berichtete, war die private Nummer Raabs elf Jahre lang im Netz. Ein Leser hatte sie demnach durch eine Google-Suche entdeckt und die Redaktion darauf aufmerksam gemacht.



Eine Sprecherin des Aussenministeriums in London wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht dazu äussern, ob die Nummer noch aktuell sei. Der grösste Teil der irrtümlich im Netz belassenen Informationen sei veraltet gewesen, hiess es lediglich in einer schriftlichen Stellungnahme. Die privaten Informationen stammten aus der Zeit vor der Berufung des Ministers und seien inzwischen gelöscht worden, hiess es weiter.



(sda/dpa)