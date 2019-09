Digital

Google

Google führt Spiele-App-Abo ein – zum Kampfpreis, vorerst nur in USA



Bild: Shutterstock

Auch Google führt Spiele-App-Abo ein – zum Kampfpreis, aber ...

Vorläufig ist das Konkurrenz-Angebot zu Apple Arcade nur in den USA verfügbar.

Wenige Tage nach Apple lanciert der grosse Konkurrent Google ein Abo-Angebot, bei dem ausgewählte Apps ohne Werbung und weitere Kosten genutzt werden können. Der «Google Play Pass» kostet 4.99 Dollar pro Monat.

Der Service bietet Zugang zu mehr als 350 Spielen und anderen Anwendungen und soll diese Woche in den USA und «bald» auch in anderen Ländern verfügbar sein, wie Google in der Nacht zum Dienstag ankündigte. Voraussetzung ist ein Gerät mit dem Google-Betriebssystem Android.

Google Play Pass ist kompatibel mit Smartphones, Laptops und Tablet-Geräten mit Play Store Version 16.6.25 und höher sowie Android Version 4.4 und höher.

Geschäftsmodell im Wandel

Google verfolgt dabei eine etwas andere Strategie als Apple. Der iPhone-Konzern beschränkt sich bei seinem jüngst gestarteten Dienst Apple Arcade auf Spiele. Zudem umfasst das ebenfalls 4.99 Dollar bzw. Dollar im Monat teure Apple-Abo nur Games, die nicht anderswo verfügbar sind.

Bei Googles Angebot sind es hingegen Apps, die man auch sonst kaufen oder mit In-App-Käufen aufwerten kann. Hat jemand die App bereits installiert, werden nach Kauf des Abos alle verfügbaren Bezahl-Inhalte freigeschaltet.

Eine grosse Frage ist, ob die Abo-Angebote der beiden Plattform-Betreiber das aktuelle Geschäftsmodell der App-Ökonomie verändern können. In den vergangenen Jahren hatte sich der Trend durchgesetzt, Apps kostenlos bis sehr günstig anzubieten – und das Geld dann über die In-App-Käufe oder Werbung hereinzuholen.

Bei den Abo-Modellen sollen die Entwickler einen Anteil von den monatlichen Gebühren je nach Aktivität der Nutzer bekommen.

(sda/awp/dpa)

Diese super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen Schlafstörung? Von diesen Apps solltest du die Finger lassen Spannende Apps fürs iPhone und für Android «Wer Antworten von Menschen statt bezahlte Google-Links will, ist bei uns goldrichtig» Link zum Artikel Diese 10 super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen Link zum Artikel Küchengehilfe oder Fallschirmaufklärer? Diese App verrät, zu was du in der Armee taugst Link zum Artikel 7 Apps, die jeder Film- und Serienfan kennen sollte Link zum Artikel «iTrump:» Wie ein App-Entwickler den mächtigsten Mann der Welt besiegte Link zum Artikel Diese neue Schweizer App rettet Leben – und du kannst mitmachen Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter