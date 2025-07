VW verkauft deutlich mehr E-Autos. Bild: vw

VWs E-Auto-Verkäufe gehen durch die Decke

Volkswagen baut seine Führung auf dem europäischen Elektroautomarkt weiter aus. Der E-Auto-Absatz stieg um fast 90 Prozent. Weniger gut läuft es den Deutschen in China.



Der Volkswagen-Konzern lieferte im ersten Halbjahr 2025 weltweit 4,4 Millionen Autos aus – das waren 1,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem ein starker Aufschwung bei den Elektroautoverkäufen, die konzernweit um 47 Prozent auf 465'500 zulegten, bescherte den Deutschen ein Wachstum.

VW-Konzern punktet in Europa mit E-Autos

Auch in Europa verkaufte der Konzern mehr Autos. Das lag primär daran, dass der Absatz der reinen Stromer massiv zulegte. Im ersten Halbjahr steht hier ein Plus von 89 Prozent auf 347'000 Autos.

Die Bestellungen der Elektroautos in Westeuropa zögen deutlich an, sagte Vertriebschef Marco Schubert. Auch in der Schweiz ist der VW-Konzern im E-Auto-Segment seit längerem Marktführer.



In den USA konnte VW fast ein Viertel mehr E-Autos ausliefern, während die Deutschen wegen Verbrenner absetzen konnten.

Im hart umkämpften Elektroauto-Markt China legte VW inmitten der Rabattschlacht lokaler Hersteller den Fokus laut einem Sprecher auf die Verbrennermodelle: Obwohl es bei den E-Autos in der Volksrepublik um fast ein Drittel bergab ging, konnte VW so insgesamt die Verkäufe in den drei Monaten bis Juni um 2,8 Prozent steigern.

Plus bei Stromern kompensiert Verbrenner-Verluste

Die Kernmarke VW Pkw kam im zweiten Quartal auf ein Plus von insgesamt 4,5 Prozent und lieferte weltweit 2,3 Millionen Autos aus. Die E-Auto-Verkäufe stiegen überproportional, wenn auch mit gut 14 Prozent bei weitem nicht so stark wie bei den Töchtern Skoda und Seat/Cupra, die jeweils mehr als eine Verdoppelung erreichten.



Bei der VW-Tochter Audi sieht es hingegen weiter mau aus, die Ingolstädter verzeichneten ein Minus von 5,9 Prozent auf 783'531 Autos. Trotzdem kommen auch bei Audi E-Autos immer besser in Fahrt: 101'381 Auslieferungen sind ein Plus von 32 Prozent.



