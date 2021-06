Das offizielle Logo von Huaweis eigenem Betriebssystem auf der Einladung für den Event. Bild: Huawei

Huawei zeigt seine Android-Alternative – auch Schweizer Partner an Bord

Huawei beginnt mit dem weltweiten Launch seiner Android-Alternative HarmonyOS. Ab 14.00 Uhr präsentiert das Unternehmen seine Zukunftspläne und zeigt erste Geräte mit dem Betriebssystem – mindestens eines davon kommt auch in die Schweiz.

Pascal Scherrer Folgen

Zwei Jahre ist es her, seit der US-Bann Huawei von Google-Software abgeschnitten hat. Nun bringt der Konzern sein eigenes Betriebssystem HarmonyOS in Stellung. An einer Keynote am 2. Juni lässt Huawei die Katze aus dem Sack und stellt sein neues OS ausführlich vor. Nebst dem Software-Launch werden auch diverse neue Geräte erwartet, die ab Werk mit HarmonyOS ausgestattet sind.

Das wird Huawei voraussichtlich zeigen

Im Mittelpunkt des live übertragenen Events steht ganz klar Huaweis Android-Ersatz HarmonyOS. Der Konzern will endlich seine Strategie präsentieren, mit dem man sein eigenes Betriebssystem etablieren möchte.

Nebst der neuen Software wird Huawei auch diverse neue Hardware zeigen. Das hat der Konzern durch drei Teaser bereits selbst bestätigt. Der Fokus wird dabei vor allem auf China liegen, doch es werden auch erste HarmonyOS-Produkte für Europa erwartet.

Das hat Huawei für den Event bisher angeteasert: 1 / 5 HarmonyOS-Teaser quelle: huawei

Hier die gesamte Übersicht an HarmonyOS-Geräten, die erwartet werden:

Ankündigung des neuen Smartphone-Flaggschiffs P50 Pro mit HarmonyOS.

Ankündigung diverser 5G-Handys als 4G-Version mit HarmonyOS. Als bestätigt gilt die 4G-Version des Mate 40 Pro.

Neue Smartwatches (Watch 3/Watch 3 Pro) mit HarmonyOS.

Mindestens zwei neue Tablets mit HarmonyOS, eines davon mit Stift.

Neue Kopfhörer (FreeBuds 4).

Mindestens zwei PC-Monitore, einer davon soll ein gebogener Gaming-Bildschirm sein.

Allenfalls auch neue Smart-TVs mit HarmonyOS.

So soll laut einem Leak das neue Pro-Tablet mit HarmonyOS aussehen: Bild: Huaweicentral

Erstmals könnte Huawei auch Smartphones und Tablets mit Snapdragon-Prozessor zeigen. Qualcomm hat bereits im November 2020 eine Ausnahmelizenz von der US-Regierung bekommen, um Huawei Chips verkaufen zu können, solange diese nicht 5G-fähig sind. Gemunkelt wird, dass Qualcomm für Huawei extra eine 4G-Version seines neusten Chips, dem Snapdragon 888, entwickelt hat.

Das wissen wir bisher über HarmonyOS

Es ist laut Huawei ein Betriebssystem für das Internet of Things und kann bei allen smarten Geräten eingesetzt werden, inklusive Autos.

Huawei behauptet, das System sei eine Eigenentwicklung, an der man bereits seit 2016 arbeite. Ein Bericht des Techblogs Ars Technica legt aber nahe, dass dies nicht stimmt. Nach ausführlicher Untersuchung einer Betaversion von HarmonyOS kam der Blog zum Schluss, dass es sich um einen Fork von Android 10 handelt.

HarmonyOS ist genau wie Android Open Source. Huawei gibt an, weltweit bereits über 600 Partnerschaften mit Marken abgeschlossen zu haben. Am 31. Mai 2021 hat unter anderem der chinesische Smartphone-Hersteller Meizu ein erstes Produkt mit HarmonyOS vorgestellt und angekündigt, bei seinen Smart-Home-Produkten auf das neue OS zu setzen.

In China sind bereits erste Produkte mit HarmonyOS erschienen, unter anderem Fernseher und eine Handvoll Elektroautos. (Die Software-Variante für Fahrzeuge nennt Huawei HiCar).

Live-Update

Diese Story wird laufend mit den neusten Ankündigungen aus der Präsentation ergänzt. Wer den Livestream selber gucken möchte, kann das hier tun:

Mit HarmonyOS kann man verschiedene Geräte zu einem «Super Device» kombinieren

Huawei kritisiert bei bestehenden Betriebssystemen, dass diese jeweils für bestimmte Plattformen entwickelt werden. So gebe es beispielsweise ein OS für Smartphones, eines für Tablets und eines für Smartwatches. Mit HarmonyOS gebe es nun erstmals ein Betriebssystem, das auf sämtlichen Smart-Devices laufe.

Vom Smartphone, über den TV bis hin zum Küchenmixer: HarmonyOS soll auf allen vernetzten Geräten funktionieren.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist dabei die Möglichkeit, dass man mit HarmonyOS verschiedene Geräte ohne Pairing miteinander verbinden und kombinieren könne. Das ganze kann man sich wie eine Art Baukasten aus HarmonyOS-Geräten vorstellen: Man verbindet beispielsweise das Smartphone gleichzeitig mit der Drohne und einer Handkamera und kann so eine Art Super-Device erhalten, wie Huawei es nennt. Nun kann man über das Smartphone den Blickwinkel der Drohnenkamera einnehmen und verändern, ohne, dass dazu eine App notwendig wäre.

In einem weiteren Szenario kann man beispielweise das Tablet als externen, kabellosen Monitor für den Laptop benutzen. Das Tablet kann dabei ganz normal als erweiterter Monitor oder im «Mirror Mode» genutzt werden. Dabei nutzt man auf dem Tablet die Maus und die Tastatur des Hauptgerätes, wie man das von einem normalen zusätzlichen Bildschirm via Kabel kennt.

Um die ganzen Geräte einfach zu verbinden, gibt es auf dem Smartphone einen Controll-Hub. Hier tauchen automatisch alle HarmonyOS-Geräte in der Nähe auf, die im gleichen Netzwerk sind. Um sich mit einem Gerät zu verbinden, muss man dieses einfach per Drag-and-Drop auswählen. Pairing via Bluetooth entfällt oder über eine App entfällt.

Bild: Huawei

Bild: Huawei

Auch die Kollaboration zwischen verschiedenen Arbeitsgeräten soll wesentlich einfacher sein. Durch den Smart Hub soll man Dateien einfach via Drag-and-drop hin- und herziehen können. Ebenfalls muss man beispielsweise nicht eine eigene Controll-App für einen smarten Kühlschrank installieren. Stattdessen poppt auf dem Handy einfach ein neues Widget auf, sobald man das Smartphone erstmals an den Kühlschrank hält. In diesem ist dann die ganze Steuerung des Kühlschranks hinterlegt. Voraussetzung ist natürlich, dass der Kühlschrank mit HarmonyOS läuft.

Unter dem Strich soll HarmonyOS sogenannte «Connecting Apps», die bisher häufig gebraucht wurden, um Geräte verschiedener Marken zu verbinden, selbst wenn diese das gleiche OS nutzten, überflüssig machen.

App-Downlaods sind nicht zwingend mehr nötig

Eine weitere Möglichkeit des Super Devices ist es, dass man nicht mehr zwingend eine App herunterladen muss, solange sie auf einem der verbundenen Geräte installiert ist. Huawei erklärt das so: Hat man beispielsweise eine Anwendung auf dem Smartphone installiert, kann man sie auf dem verbundenen Tablet verwenden, ohne, dass man sie dort installieren muss. Die beiden Geräte teilen sich, sobald sie verbunden sind, sogar den Task Manager.

Eine App, die auf dem Smartphone ausgeführt wird ... Bild: Huawei

... kann man einfach auf dem Tablet öffnen, ohne, dass man die Anwendung dort installieren muss. Bild: Huawei

Tissot ist bei HarmonyOS dabei

Huawei hat bisher mit weltweit mit über 600 Marken Partnerschaften etablieren können. Darunter sind unter anderem auch Volvo und die Schweizer Uhrenmarke Tissot.

Ein Ausschnitt aus dem Partnerportfolio: Bild: Huawei

Bereits vorab hat Huawei auf YouTube die neue Logoanimation veröffentlicht, die in Zukunft alle Handy-User nach dem Einschalten begrüssen wird:

Huawei Schweiz hat gegenüber watson bestätigt, dass der Smart-TV «Vision S», der mit HarmonyOS ausgestattet ist, in Westeuropa starten wird. Es ist damit das erste Produkt mit HarmonyOS, das für die Schweiz bestätigt wurde.

Nebst 4k UHD bietet der Fernseher unter anderem ein 120-Hertz-Display. Bild: Huawei

Update folgt ...