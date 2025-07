stattet den brasilianischen Stürmergemäss Mitteilung des Vereins mit einem Vertrag über acht Jahre aus. Die Ablösesumme soll rund 70 Millionen Euro betragen.Der 23-Jährige kommt vom Premier-League-Rivalen Brighton, wo er in der vergangenen Saison zehn Ligatore erzielte. Seinen Medizincheck absolvierte der brasilianische Internationale in den USA. Demnach könnte er bereits im Viertelfinal der Klub-WM in der Nacht auf Samstag in Philadelphia gegen Palmeiras sein Debüt für Chelsea geben. (nih/sda/apa/reu)🇧🇷Alter: 23Position: MittelstürmerMarktwert: 50 Mio.Bilanz 2024/25: 30 Spiele, 10 Tore, 7 Assists