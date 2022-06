Siehst du drölftausend Mal dieselbe Instagram-Story? – So löst du das Problem

Viele User klagen darüber, dass sie dieselbe Instagram Storys mehrfach sehen. Es handelt sich um einen Bug, der mit einem Update behoben werden kann.

Instagram-User weltweit ärgern sich seit Tagen über einen Bug: Sie sehen immer und immer wieder dieselben «Storys». Für diejenigen, die nur Bahnhof verstehen: Es geht um die kleinen runden, wegwischbaren Foto- und Videobeiträge, die zuoberst in der Smartphone-App in scheinbar zufälliger Reihenfolge angezeigt werden.

«Scheinbar zufällig» heisst genau genommen: Ein Algorithmus entscheidet, welche Storys zuerst angezeigt werden. Wie genau das passiert, weiss niemand – man konnte aber davon ausgehen, dass man nicht dieselben Fotos und Videos von Partys und Ferienmomenten sehen musste. Das galt bis letzter Woche, was zahlreichen Usern auffiel: «Ich weiss nicht, in welchen Multiversum ich feststecke – aber ich sehe dieselben Instagram Stories immer und immer wieder!», ärgerte sich eine Person auf Twitter. Ein anderer User griff zu vulgäreren Worten: «its pissing me off omfg» (ungenau übersetzt: Es uriniert mich weg, oh mein fickender Gott).

Instagram-Update löst angeblich das Problem

Mit steigender Anzahl der Kritiken, wuchs auch das Interesse englischsprachiger Newsportale: Sie forderten von Instagram eine Stellungnahme. Diese kam auch in Form eines Updates: Am Mittwoch wurde die Version 239.1 ausgerollt, die angeblich das Software-Problem lösen soll. Ob es das tut, weiss man nicht, da die Aktualisierung nur oberflächlich als «Fehlerkorrektur» umschrieben wurde.

Eine Meta-Sprecherin erklärte gegenüber «Verge», dass die Firma Kenntnis vom Problem habe, wonach «einige Leute Probleme beim Zugriff auf Instagram Stories» hätten. Das Unternehmen arbeite daran, «die Dinge so schnell wie möglich wieder normal zu machen» und entschuldigte sich.

Sprich: Wer sich bis heute über die doppelt und dreifach angezeigten Beiträge ärgert, dem wird ein Update empfohlen. Die Information kam jedoch bislang nicht bei allen Usern an: So finden sich auch fünf Tage nach dem Update Wutäusserungen dazu.

(pit)