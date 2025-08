«Nicht hundert andere fragen» – diese Tipps erhält der Bundesrat im Zollstreit

In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» sagte Borer, die Schweiz solle sich an die von der EU gemachten Zugeständnisse orientieren und bei der Landwirtschaft Hürden abbauen. Die Wirtschaftsleistung der Landwirtschaft in der Schweiz sei vernachlässigbar und die Bauern könnten mit Subventionen zufriedengestellt werden. Weiter müsse der «Trumpf mit der Pharmaindustrie» gespielt werden, solange er etwas wert sei.

Die Schweiz soll auf ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter oder Vizepräsident Guy Parmelin drängen, sagte Thomas Borer, ehemaliger Diplomat und heutiger Berater, am Montag in einem Interview mit den Zeitungen von CH Media.

Blocher würde beim Goldhandel ansetzen. «Wir haben in der Schweiz viel Goldbarren-Produktion mit fremdem Gold, das wir kaufen, und schicken es dann nach Amerika.» Gemäss Blocher könnte die Schweiz die Produktion in die USA verlagern.

In eine andere Richtung geht Christoph Blocher. Der SVP-Übervater schlägt vor, die Handelsdefizit zu senken. Der alt-Bundesrat sagt gegenüber SRF: «Wir haben jetzt also die Wahl: 39 Prozent Zölle oder das Defizit der Handelsbilanz senken.»

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP kündigt der Nahrungsmittelhersteller Emmi an, die Preise für Käse mit AOP-Qualitätssiegel wie Gruyère für den US-Markt zu erhöhen.