Feuerwehrmänner retten herzige Bärchen: Wie KI-Fakes Instagram ruinieren

Herzerwärmende Videos zeigen, wie Feuerwehrleute Wildtiere in Not aus dem Feuerinferno in Los Angeles retten. Viele halten die KI-Videos für echt. Die Macher sahnen ab.

KI-generierte Videos von Feuerwehrleuten, die angeblich Wildtiere aus den Waldbränden um Los Angeles retten, verbreiten sich seit einigen Tagen wie ein Lauffeuer auf Instagram, Facebook, YouTube oder TikTok.



Ein Reddit-User schreibt: «Meine Mutter zeigte mir ein ‹super trauriges Video› von Feuerwehrleuten, die Tiere aus den Waldbränden in Kalifornien retten, ich musste ihr sagen, dass es KI ist.» Dass es ein Fake ist, «war wirklich schwer zu erkennen, also kann ich es ihr nicht verübeln. Das Video hatte fast 9 Millionen Aufrufe und 630'000 Likes».



Fake-Videos zur Feuerkatastrophe in LA mit herzerwärmenden Szenen gehen viral. bild: screenshot reddit

Inzwischen hat das virale KI-Video allein auf Instagram 44 Millionen Aufrufe. Effektiv sind es noch weit mehr, da viele User das Original-Video herunterladen und auf ihren Social-Media-Accounts neu hochladen oder via Messenger-Apps verbreiten. Dies meist ohne den Hinweis, dass es sich um ein fiktives KI-Video handelt.



Fake: Feuerwehrleute retten Tiere aus den Bränden in Los Angeles Das vollständige Video (Link zu Instagram) in besserer Qualität zeigt, wie täuschend echt KI-generierte Videos 2025 aussehen. Bild: via instagram

Zum Video schreibt der Ersteller: «Inmitten der Flammen kämpfen selbst die kleinsten Lebewesen ums Überleben. Feuerwehrleute riskieren alles, um nicht nur Menschen, sondern auch die stummen Kreaturen der Wildnis zu retten. Eine herzzerreissende Realität über Mut und Verlust. 🐾🔥»



Es handelt sich allerdings um komplett KI-generiertes Material, das bewusst auf die Gefühle der Zuschauer abzielt. Dies offenbar erfolgreich.



Die Kommentare lassen erahnen, dass viele das Video für echt halten bild: screenshot instagram

Wer steckt dahinter?

Das Fake-Video stammt vom Instagram-Account FutureRiderUS mit 200'000 Followern, der regelmässig KI-generierte Inhalte veröffentlicht. Ein anderes Video von ihm zeigt etwa den angeblich brennenden Hollywood-Schriftzug über Los Angeles. Auch dieses KI-Video hat über eine Million Aufrufe.



Um nicht die Sperrung des Accounts zu riskieren, sind die Videos mit einem unscheinbaren KI-Label gekennzeichnet.



Der Instagram-Account verspricht, jeder könne «ohne Erfahrung 5000 Dollar pro Monat mit viralen Instagram-Videos verdienen». Dafür müsse man nur seine Anleitung kaufen, die derzeit zum Aktionspreis von 20 statt 50 Dollar zu erwerben sei.

Er verlinkt auf eine Webseite, auf der man seine Kreditkartendaten eingeben soll. Dort heisst es: «Mein Leitfaden verrät Ihnen genau, wie Sie virale Reels erstellen, schnell Tausende von Followern gewinnen und eine Seite aufbauen, die so wertvoll ist, dass die Leute sie kaufen wollen.»



Kurz: Der User nutzt die Katastrophe in Los Angeles, um ein schnelles Geschäft zu machen.



Warum auch andere User absichtlich das KI-Video verbreiten

Obwohl unterdessen vielen bewusst ist, dass es sich bei den Wildtiere rettenden Feuerwehrleuten um einen KI-Fake handelt, wird das Video von unzähligen Usern weiterhin auf Instagram und Co. gepostet.

User verbreiten das Video, selbst wenn sie wissen, dass es KI-generiert ist Der US-amerikanische TV-Star Lori Greiner teilt das KI-Video im Wissen, dass es nicht echt ist. bild: screenshot instagram

TV-Star und Unternehmerin Lori Greiner teilte das KI-Video mit ihren 1,2 Millionen Followern und schrieb dazu: «Ja, ich weiss, dass es sich um KI handelt, aber diese Dinge passieren tatsächlich – diese Feuerwehrleute retten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere.»



Das stimmt. Feuerwehrleute haben tatsächlich Tiere aus den Flammen in Los Angeles gerettet. Dies macht das fotorealistische KI-Video umso glaubwürdiger, zumal viele in schlimmen Zeiten nur zu gern glauben möchten, dass die «herzerwärmende Tierrettung» echt ist.

Greiner nutzt das problematische KI-Video, um auf Spendenmöglichkeiten für die «Los Angeles Fire Department Foundation» aufmerksam zu machen. Aber wie den anderen Usern, die das emotionale Video stehlen und unter ihrem Namen neu posten, hilft ihr die Reichweite auch, um Aufmerksamkeit für sich zu generieren.



Dazu kommt: User können ihr für das fragwürdige Video ein virtuelles «Geschenk senden», sprich eine kleine Spende zukommen lassen.

Eine Belohnung für ein KI-Video eines anderen Users?

Auffällig viele User, die das KI-Video posten, begründen dies damit, dass sie so auf die bedrohten Tiere in den Waldbrandgebieten aufmerksam machen möchten. Der Zweck heiligt die Mittel. Dass KI-Fakes problematisch sind, selbst wenn man erwähnt, dass sie KI generiert sind, ist ihnen entweder nicht bewusst – oder egal.



Immerhin nutzen manche User Instagrams Kennzeichnungsfunktion, um das Video als KI-generiert auszuweisen. Wird ein Video von Usern als KI-generiert gekennzeichnet, ist am unteren Bildrand das kleine Label «KI-Info» zu sehen.



Einige User nutzen Instagrams Kennzeichnungsfunktion, um das Video als KI-generiert auszuweisen. bild: screenshot instagram

Müssen KI-Videos gekennzeichnet werden?

Eigentlich sind die Regeln für KI-Videos auf Instagram, Facebook und Threads eindeutig. Der Mutterkonzern Meta schreibt:

«Meta verlangt eine KI-Kennzeichnung, wenn Inhalte fotorealistisches Videomaterial oder realistisch klingendes Audiomaterial enthalten, das digital erstellt, bearbeitet oder verändert wurde – einschliesslich mit KI.» meta

Das Video mit den Feuerwehrleuten müsste also von den Usern, die es posten, mit Instagrams Warnhinweis «KI-Info» gekennzeichnet werden. Ob das Label gross genug und verständlich ist, ist wiederum eine ganz andere Frage.