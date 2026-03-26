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KI-Nacktbilder von Mitschülern erstellt – US-Teenager verurteilt

KI-Nacktbilder von Mitschülern erstellt – US-Teenager verurteilt

In den USA sind zwei Teenager wegen der Erstellung gefälschter Nacktbilder von Mitschülern von einem Gericht zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden.
26.03.2026, 04:2526.03.2026, 04:25

Die Jugendlichen hätten Fotos, die sie etwa auf der Plattform Instagram fanden, so verändert, dass die darauf abgebildeten Personen nackt erschienen, teilte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Pennsylvania, David Sunday, mit. Sie sollen Bilder von Klassenkameraden und anderen Kindern genutzt haben.

epa12674741 Social media applications displayed on a mobile phone alongside the Instagram logo displayed on a laptop screen in Liverpool, Britain, 23 January 2026. A proposal to ban under-16s from acc ...
Die Teenager verbreiteten die KI-Fotos auf Instagram. (Symbolbild)Bild: keystone

Das Jugendgericht in Lancaster County habe die mittlerweile 16-Jährigen zu jeweils sechs Monaten auf Bewährung nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Teenager müssten ausserdem 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und den Opfern 12'000 US-Dollar zur Deckung der Beratungskosten für die verursachten Schäden zahlen. Jeglicher Kontakt zu den Opfern sei ihnen verboten.

Opfer haben Angst, dass sich Bilder erneuter verbreiten

An der Anhörung nahmen Berichten zufolge auch Opfer und deren Angehörige teil, mehr als 20 Zeugen sagten demnach vor Gericht aus. Sie berichteten von psychischer Belastung und der ständigen Sorge, dass die manipulierten Fotos in Zukunft auftauchen könnten, so der Generalstaatsanwalt.

Demnach hatten sich die Jungen schuldig bekannt, kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet zu haben. Bei ihren Opfern entschuldigt hätten sie sich aber nicht, zitierte der Generalstaatsanwalt den Richter. Laut lokalen Medienberichten haben die damals 14-jährigen Jungen mehr als 300 dieser Bilder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. (sda/dpa)

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