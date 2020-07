Digital

Grossbritannien schliesst Huawei vom Ausbau seines 5G-Netzes aus

Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Grossbritannien beteiligt werden. Das teilte der zuständige britische Minister Oliver Dowden am Dienstag im Parlament in London mit.

Der Kauf von Huawei-Komponenten für Netzwerkanbieter in Grossbritannien soll demnach von Ende dieses Jahres an verboten sein. Bereits verbaute Teile sollen bis 2027 entfernt werden, so Dowden. Noch Anfang des Jahres hatte die Regierung von Premierminister Boris Johnson eine Beteiligung Huaweis zumindest teilweise erlaubt. Erwartet wird, dass der Ausbau des 5G-Netzes in Grossbritannien durch die Kehrtwende nun um Jahre zurückgeworfen wird.

Grund für den Schritt sind nach Angaben der Regierung neben Sicherheitsbedenken auch die Folgen der kürzlich verhängten US-Sanktionen gegen Huwawei. Washington versucht seit Monaten, Druck auf seine Partner auszuüben, Huawei vom Ausbau seiner 5G-Netze auszuschliessen. Grossbritannien hofft auf ein lukratives Handelsabkommen mit den USA nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Ein Streit um Huawei hätte die Verhandlungen erheblich belasten können.

Doch auch mit China hofften die Briten nach dem Brexit auf ein erhöhtes Handelsvolumen. Doch die Beziehungen mit Peking sind derzeit durch den Streit um das von China eingeführte Sicherheitsgesetz in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ohnehin erheblich angespannt.

Der Kurswechsel der britischen Regierung kommt die Mobilfunk-Provider des Landes teuer zu stehen. Da die vierte Mobilfunkgeneration 4G (LTE) und 5G technisch aufeinander aufbauen, hätte bereits vorhandene LTE-Technik von Huawei vergleichsweise einfach auf 5G aufgerüstet werden können. Wenn man im 5G-Netz Huawei jedoch als Anbieter ausschliesst, müssen auch die 4G-Anlagen der Chinesen im Rahmen der 5G-Aufrüstung entfernt werden, obwohl die eigentlich noch voll funktionsfähig sind. Daher wehren sich auch die Provider in anderen Ländern dagegen, Huawei aus dem Kreis der Wettbewerber zu verbannen.

Telecom Italien schliesst Huawei von Vergabeverfahren aus Der Telekomkonzern Telecom Italia hat den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei von einem Vergabeverfahren für 5G-Netzwerke in Italien und Brasilien ausgeschlossen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters Ende letzter Woche von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Zur Ausschreibung eingeladen worden seien Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir und Affirmed Networks, das Microsoft gehört, hiess es weiter. Die Brasilien-Tochter von TIM erklärte dazu, ein endgültiger Entscheid sei aber noch nicht getroffen worden. Eine Stellungnahme von Huawei lag zunächst nicht vor. Kritiker befürchten eine Zusammenarbeit des Huawei-Konzerns mit dem chinesischen Geheimdienst. Huawei weist dies allerdings stets zurück. (sda/reu)

