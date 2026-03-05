Nebelfelder-1°
DE | FR
burger
Digital
Apple

Apple lanciert MacBook Neo – das steckt im «Windows-Killer»

epa12794629 People take pictures of the MacBook Neo during the &#039;Apple Experience&#039;, which announces Apple&#039;s new products, including the MacBook Neo, in New York, New York, USA, 04 March ...
Das neueste Apple-Notebook gibt es unter 600 Franken. Bild: keystone

Apple lanciert MacBook Neo – das steckt im «Windows-Killer»

Der amerikanische Techkonzern bringt ein günstiges Notebook-Modell auf den Markt, das den Einsteigermarkt erobern soll. Studierende blättern dafür weniger als 500 Franken hin.
05.03.2026, 06:0105.03.2026, 08:02
Steve Haak, Marcel Horzenek / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit Monaten wurde über ein neues MacBook-Modell spekuliert, jetzt ist es da: Am Mittwoch hat Apple das MacBook Neo vorgestellt, das durch seinen geringen Preis auffällt. Damit will der iPhone-Konzern vor allem Kundschaft ansprechen, die bislang die günstigen Geräte der Windows-Konkurrenz gekauft hat, weil ihr die Apple-Notebooks zu teuer waren.

Inhaltsverzeichnis
Was bietet das Macbook Neo?Preise und VerfügbarkeitQuellen

Was bietet das Macbook Neo?

Das Mobilgerät hat einen 13 Zoll grossen Bildschirm und ist damit etwas grösser als das von 2015 bis 2019 gebaute MacBook 12. Wie erwartet, hat Apple in dem neuen Budget-Laptop keinen M-Chip aus seinen teuren MacBooks eingebaut, sondern den A18 Pro genannten mobilen Prozessor, der auch in den 2024 veröffentlichten iPhone-16-Pro-Modellen steckt.

Das Display erreicht laut Apple eine Helligkeit von 500 Nits, was auch im Freien dafür sorgen sollte, dass Inhalte ablesbar sind.

Das MacBook Neo (2026) bietet zwei USB-C Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss für kabelgebundenes Audio sowie WLAN 6E und Bluetooth 6.
Das MacBook Neo ist 1,27 cm dünn. Es hat zwei USB-C Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss für kabelgebundenes Audio, dazu WLAN 6E und Bluetooth 6.Bild: Apple

Zwei USB-C-Anschlüsse auf der linken Seite sorgen für den Datenaustausch und die Lademöglichkeit des Akkus, der 16 Stunden durchhalten soll. Einen MagSafe-Anschluss für die Stromversorgung hat Apple nicht eingebaut.

Auf der linken Seite befindet sich ausserdem noch ein 3,5-Millimeter Klinkenanschluss für Kopfhörer. Die Lautsprecher sind an der Seite eingebaut und nicht oben wie bei den teureren MacBooks. Dadurch werden Musik und Töne zur Seite hin ausgegeben. Wie das klingt, wird sich in Tests zeigen.

Das MacBook Neo (2026) kommt in vier Farben.
Das «Neo» ist in vier Farben erhältlich.Bild: Apple

Bei der Kamera hat sich Apple für eine «1080p FaceTime HD»-Kamera entschieden. WLAN 6E sorgt für eine kabellose Internet-Verbindung, und per Bluetooth 6 können User Peripheriegeräte und Zubehör anschliessen.

Das Gehäuse des MacBook Neo besteht aus Aluminium und hat auffällig abgerundete Ecken. Apple gibt das Gewicht des Notebooks mit 1,23 Kilogramm an. Damit ist es nur ein wenig leichter als das MacBook Air M4 mit seinen 1,24 Kilogramm. Wie das MacBook Air ist das Neo lüfterlos und kann per Touch ID entsperrt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das MacBook Neo kann ab sofort in den Farben Silber, Rosa, Zitrus und Indigo vorbestellt werden. Ausgeliefert wird das Gerät ab dem 11. März. Dann soll es auch bei Händlern und in Apple-Stores verfügbar sein.

Das Neo kostet 580 Franken mit 256 Gigabyte (GB) internem Speicherplatz (SSD) sowie 8 GB Arbeitsspeicher (RAM). Studierende, respektive der Bildungsbereich, bezahlen 480 Franken. Die Variante mit 512 GB und 8 GB Arbeitsspeicher kostet «normal» 680 Franken.

Vorläufiges Fazit von watson: Mit dem MacBook Neo greift Apple erstmals direkt den Markt für billige Windows-Laptops und Chromebooks an. Es sind gezielt Komponenten aus dem iPhone- und iPad-Bereich verbaut, um einen tiefen Preis anzubieten und sich trotzdem die Apple-typische Marge (Gewinnspanne) zu sichern.

Knackpunkt ist der interne Speicherplatz. Im aktuellen Mac-Portfolio ist das «Neo» das Einzige, das in der Basisversion weiterhin nur mit 256 GB bestückt ist. Zudem wird eine Festplatte, respektive SSD (Solid-State-Drive) verbaut, die im Vergleich zu den ebenfalls diese Woche vorgestellten neuen M5-Modellen (MacBook Air und MacBook Pro) auch deutlich langsamer ist.

Quellen

(dsc/-t-online)

Apple präsentiert 2026er-Macbooks – so viel kostet das neue «Air»
Apple lanciert neues Budget-iPhone 17e – und überrascht beim Speicher
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So aktiviert man die erweiterte iCloud-Verschlüsselung
1 / 17
So aktiviert man die erweiterte iCloud-Verschlüsselung
Was ist das Wertvollste, das du auf deinem Apple-Gerät hast? Sind es Fotos, Chatnachrichten, Sprachmemos, Notizen oder andere Dateien? Und damit zur wichtigsten Frage ...
quelle: apple
Auf Facebook teilenAuf X teilen
CEO klaut Bub signiertes Cap am US-Open und wird vom Internet gemistgabelt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
KI Claude hat mit Störungen zu kämpfen
Claude, der KI-Dienst von Anthropic, hat mit massiven technischen Störungen zu kämpfen. Auf allen Plattformen kommt es vermehrt zu Fehlermeldungen. Erste Vorfälle wurden am Montagmittag, 2. März 2026, gemeldet und betreffen zahlreiche User weltweit.
Zur Story